Gündem HDP Esenyurt binasında PKK paçavralarının çıkması sonrasıHDP CHPden açıklama bekliyor
POLİTİKA

HDP Esenyurt binasında PKK paçavralarının çıkması sonrası HDP CHP’den açıklama bekliyor

HDP İstanbul İl Başkanı Erdal Avcı, HDP Esenyurt ilçe binasından terörist elebaşı posteri ve PKK paçavraları çıkmasının ardından CHP’li Esenyurt Belediyesi'nden resmi açıklama istedi. Fotoğrafların 6 ay önce çekildiğini söyleyen Avcı, “Belediye’nin gönderdiği ekip, görevi ve haddi olmadığı bir şekilde gizli çekim yapmış, sosyal medyada yayınlamıştır. Esenyurt belediyesi açıklama yapmak zorundadır” dedi.

Haber Merkezi Diğer
HDP İstanbul İl Başkanı Erdal Avcı, &quot;Esenyurt Belediyesi açıklama yapmak zorundadır&quot; dedi.
HDP İstanbul İl Başkanı Erdal Avcı, "Esenyurt Belediyesi açıklama yapmak zorundadır" dedi.

HDP'nin İstanbul Esenyurt ilçe binasında temizlik ve ilaçlama hizmeti veren CHP’li belediyenin sosyal medyada paylaştığı video ile HDP'nin, ilçe binasını adeta hücre evi ve Kandil’deki gibi kamplara dönüştürdüğü ortaya çıkmıştı.

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Polis, bu görüntülerin ardından operasyon düzenlemiş; 6 saatlik aramada 30 Öcalan posteri, afişler ve PKK yayın organları ele geçirilmişti. Binada en az 4 yıldır da kaçak elektrik kullanıldığı tespit edilmişti.

El konulan belgeler arasında PKK'lıların ailelerinin adresleri, dijital belgelerde ise terör örgütü PKK'ya ait eğitim notları bulundu. Yine eylem yapan sözde özel kuvvetlerin fotoğrafları da ele geçirildi.

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Konuyla ilgili HDP İstanbul İl Başkanı Erdal Avcı, HDP’nin terörle ilişkisinin açık bir şekilde ortaya çıkmasına neden olan CHP'li Esenyurt Belediyesi'nden resmi açıklama istedi.

Avcı, yaptığı açıklamada fotoğrafların 6 ay önce çekildiğini söyleyerek “Asıl biz belediyeden şikayetçiyiz. Gönderdiği ekip, görevi ve haddi olmadığı bir şekilde gizli çekimler yapmış, sosyal medyada yayınlamıştır. Esenyurt belediyesi açıklama yapmak zorundadır. Yaratılan algı boşunadır. Resimler, posterler, pankartlar sadece binalarımızda değil, basın açıklamalarında da kullanıyoruz” dedi.

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