|
Gündem

HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon: Öcalan posterleri çıktı

İstanbul’da HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon düzenlendi. Baskında 20 meşale, 4 havai fişek rampası, çok sayıda terör örgütü üyesi fotoğrafları, terörist başı Abdullah Öcalan’ın posterleri ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.

14:42 . 6/07/2023 Perşembe
IHA
Ele geçirilen Öcalan’ın posterleri, yasaklı yayınlar, suç unsuru içerikli pankartlar ve örgütsel dokümanlar böyle görüntülendi.

Ele geçirilen Öcalan’ın posterleri, yasaklı yayınlar, suç unsuru içerikli pankartlar ve örgütsel dokümanlar böyle görüntülendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen çalışmalarda HDP Esenyurt ilçe binasında terörist başı Abdullah Öcalan’ın fotoğraflarının bulunduğu istihbaratını alan polis, bugün parti merkezine operasyon gerçekleştirdi.

İlçe binasında yapılan aramada 20 meşale, 4 havai fişek rampası, terör örgütü üyelerine ait çok sayıda fotoğraflar, bölücü terör örgütünün İmralı Adası’nda tutuklu bulunan elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterleri, yasaklı yayınlar, suç unsuru içerikli pankartlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.





#HDP
#Esenyurt
#operasyon
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Threads’ı indirenlerin sayısı açıklandı: 4 saatte 5 milyonu aştı