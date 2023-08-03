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HDP gizli ortaklarına resti çekti: Resmi ittifak görüşmesi yapmayan partilerle görüşülmeyecek

2019 yerel seçimleri ve 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP ile gizli ittifak yürüten PKK'nın siyasi uzantısı HDP, önümüzdeki sene gerçekleşecek olan yerel seçimler için yeni bir karar aldı. HDP, yerel seçimlerde kendileri ile resmi ittifak için masaya oturmayan ve anlaşmaları mutabakat metni ile yazıya dökmeyen partilerle görüşme yapmayacak.

15:36 . 3/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
HDP, kendileri ile resmi ittifak görüşmesi yapmayan, mutabakat metni imzalamayan partilerle görüşmeyecek.

HDP, kendileri ile resmi ittifak görüşmesi yapmayan, mutabakat metni imzalamayan partilerle görüşmeyecek.

Seçim yenilgisinin ardından muhalefet partileri arasında baş gösteren kriz derinleşiyor.

Cumhurbaşkanı adayı göstermeyerek Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen HDP, seçim sonuçlarının ardından gerçekleştirdiği toplantılarda yeni bir karar aldı.

HDP yerel seçimlerde gizli ittifak istemiyor

2019 yılında büyükşehirlerde CHP'nin adaylarına, 2023 seçimlerinde ise Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren HDP, yerel seçimlerde kendileri ile resmi ittifak görüşmesi yapmayan ve anlaşmaları mutabakat metni ile yazıya dökmeyen partilerle görüşme yapmayacak.

Birgün'de yer alan habere göre HDP, 2019’daki yerel seçimlerde ve 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı’nda yer almasa bile çoğu belediyede ve cumhurbaşkanı adaylığında Millet İttifakı’nın adayını “dışarıdan” desteklediği formülü bir daha uygulamayacak.

Resmi görüşme talep edilecek

Yerel seçimler için 81 ilde aday belirleme çalışması yürütecek HDP, batı illerindeki büyükşehirler için başta CHP başta olmak üzere muhalefet partilerinin kendileri ile iletişime geçmesi durumunda resmi görüşmeler yürütmeyi talep edecek. Bazı büyükşehirlerde, çeşitli ilçe belediyeleri karşılığında aday gösterilmeyebileceği bildirilecek.



#HDP
#CHP
#yerel seçim
#Millet İttifakı
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