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ANKARA

HDP İstanbul kongresi soruşturması: 12 kişi gözaltına alındı

HDP İstanbul il kongresiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 12 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah operasyon düzenlendiği öğrenildi. Soruşturma HDP İstanbul İl Örgütü 4. Olağan Kongresi'nde terör örgütü elebaşını övücü slogan atıldığı ve örgütsel marşlar söylendiğine yönelik tespitler üzerine başlatılmıştı.

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Haber Merkezi DHA
HDP İstanbul kongresi soruşturması: 12 kişi gözaltına alındı
HDP İstanbul İl Örgütü 4. Olağan Kongresi'nde terör örgütü elebaşını övücü slogan atılmıştı.

HDP İstanbul il kongresiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 12 kişi gözaltına alındı.

OPERASYON BU SABAH YAPILDI


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah operasyon düzenlendiği öğrenildi.
Operasyonda HDP yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 12 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Aynı soruşturma kapsamında HDP eski yöneticisi Bakan D.'nin de Kars'ta gözaltına alındığı ve İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

ÖRGÜT ELEBAŞINI ÖVEN SLOGAN ATILMIŞTI


Küçükçekmece'de bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde 12 Aralık'ta gerçekleştirilen HDP İstanbul İl Örgütü 4. Olağan Kongresi'nde terör örgütü elebaşını övücü slogan atıldığı ve örgütsel marşlar söylendiğine yönelik tespitler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

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