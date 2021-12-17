HDP İstanbul kongresi soruşturması: 12 kişi gözaltına alındı

Doğu Perinçek'ten çok tepki çeken Doğu Türkistan yorumu: Kürdistan'dan farkı yok

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek katıldığı bir televizyon programında çok tepki çeken ifadeler kullandı. Doğu Türkistan'daki Uygur Türkü soydaşlarımızla alakalı konuşan Perinçek, Kürdistan ile Doğu Türkistan'ı bir tuttu.



Perinçek, 'Doğu Türkistan ve Kürdistan projeleri aynı projelerin iki parçasıdır. İkisine de stratejik bakacaksınız. Bunlar Türkiye'yi hedef alan projeler. Bütün gözaltı kampları falan yalan. Onlar köy enstitüsü. Uygurlar orada villa tipi evlerde otuyorlar.'