HDP İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı kınayamadı: 'Üzüntü duyuyoruz' diyerek geçiştirdiler

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen saldırıyla ilgili HDP'den açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, patlama nedeniyle parti olarak derin acı ve üzüntü duydukları belirtilirken, terör saldırısını kınanmaması dikkat çekti.

HDP'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Bugün İstanbul İstiklal Caddesi'nde yaşanan ve şimdiye kadar 6 yurttaşımızın hayatını kaybetmesine, 53 kişinin de yaralanmasına neden olan patlamadan dolayı derin acı ve üzüntü duyuyoruz. Üzüntümüz ve acımız büyük, hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, halkımıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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