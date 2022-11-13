Gündem HDP İstiklal Caddesindeki saldırıyı kınayamadı Üzüntü duyuyoruz diyerek geçiştirdiler
İSTANBUL

HDP İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı kınayamadı: 'Üzüntü duyuyoruz' diyerek geçiştirdiler

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin HDP'den açıklama geldi. Yaptıkları açıklamada saldırıyı kınamayan HDP, sadece "Üzüntü duyuyoruz" diyerek olayı geçiştirdi.

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Haber Merkezi Diğer
HDP İstiklal Caddesindeki saldırıyı kınayamadı: Üzüntü duyuyoruz diyerek geçiştirdiler
Arşiv.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen saldırıyla ilgili HDP'den açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, patlama nedeniyle parti olarak derin acı ve üzüntü duydukları belirtilirken, terör saldırısını kınanmaması dikkat çekti.

HDP'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Bugün İstanbul İstiklal Caddesi'nde yaşanan ve şimdiye kadar 6 yurttaşımızın hayatını kaybetmesine, 53 kişinin de yaralanmasına neden olan patlamadan dolayı derin acı ve üzüntü duyuyoruz. Üzüntümüz ve acımız büyük, hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, halkımıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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