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POLİTİKA

HDP kapatma davasına dair ek savunmasını tamamladı

HDP, Anayasa Mahkemesinde görülen kapatma davasına dair ek savunmasını tamamladı. HDP Hukuk Komisyonu savunmayı bugün AYM’ye teslim etti.

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Haber Merkezi İHA
HDP kapatma davasına dair ek savunmasını tamamladı
HDP

HDP, Anayasa Mahkemesinde görülen kapatma davasına dair ek savunmasını tamamladı. HDP Hukuk Komisyonu savunmayı bugün AYM’ye teslim etti.

HDP’nin kapatılması istemiyle 7 Haziran 2021’de AYM’de dava açılmış, AYM Genel Kurulu da 21 Haziran 2021’de iddianamenin kabulüne oybirliğiyle karar vermişti.

Devam eden dava sürecinde savcılık ek deliller sunmuştu. Deliller arasında dokunulmazlığı kaldırılan ve tutuklanan HDP Milletvekili Semra Güzel’in yargılama dosyaları da yer alıyordu.

HDP Hukuk Komisyonu, ek delillere ilişkin savunmasını tamamladı. HDP’nin ek savunması 15’ten fazla klasörden oluşuyor.

Savunmasının teslim edilmesinin ardından dava dosyası, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için Yargıtay başsavcılığına gönderilecek.

Savcılığın sözlü olarak sunacağı mütalaa ise HDP’ye gönderilecek. Bunun ardından HDP’nin eş genel başkanları AYM’de sözlü savunma yapacak. Bu savunma sürecinde süre kısıtlaması uygulanmayacak.

Sözlü savunmanın ardından ise dava dosyası AYM raportörüne gönderilecek ve rapor beklenecek. Raporun hazırlanıp üyeleri gönderilmesiyle de AYM başkanı üyelere toplantı gününü bildirecek. Belirlenen günde toplanan AYM üyeleri davayı karara bağlayacak.

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