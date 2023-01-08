Gündem HDP kendi adayıyla seçime girecek Adayımızı yakında açıklayacağız
YEREL GÜNDEM

HDP kendi adayıyla seçime girecek: 'Adayımızı yakında açıklayacağız'

HDP, 2023 seçimleri için kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarma kararı aldı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan “En kısa zamanda cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. HDP seçimlere kendi adayıyla girecek” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP kendi adayıyla seçime girecek: Adayımızı yakında açıklayacağız
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan

HDP, yaklaşan 2023 seçimleri için cumhurbaşkanı adayı çıkarma kararı aldı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan “Adayımızı yakında açıklayacağız” dedi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Puldan, partisinin cumhurbaşkanı adayına ilişkin kararını duyurdu. HDP Kars İl Örgütü’nün 4’üncü Olağan Kongresi’nde konuşan Buldan, kendi adaylarıyla seçime gideceklerini belirterek yakın zamanda cumhurbaşkanı adaylarını açıklayacaklarını ifade etti.

Buldan, “Biz HDP olarak en kısa zamanda kendi Cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. Yani HDP kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla girecek. Bizim ne Cumhur İttifakı’yla ne Millet İttifakı’yla herhangi bir ortaklığımız yok.” dedi.

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