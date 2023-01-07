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ANKARA

Güçlendirilmiş vesayet sistemi: 'Demokrasiden muaf oligarşik bir yapı'

"Güçlendirilmiş parlamenter sistem" vaadiyle kurulan 6’lı masadan “güçlendirilmiş vesayet sistemi” çıktı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öncesinin ‘üçlü kararname’ ile özdeşleşen yapısı, 6+1’lik bir oligarşiye dönüşüyor. Onuncu kez bir araya gelen 6’lı masanın 9,5 saat süren toplantısı sonrası Ahmet Davutoğlu, “Genel başkanlar, cumhurbaşkanı kadar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak” dedi. AK Partili Hamza Dağ, ‘demokrasiden muaf oligarşik bir yapı’ yorumu yaparken, AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, “Yüzde 50’den fazla oy alan cumhurbaşkanı, 0,1 oy alan parti başkanının emrinde olacakmış” dedi.

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Mehmet Güney Yeni Şafak
Güçlendirilmiş vesayet sistemi: Demokrasiden muaf oligarşik bir yapı
​"Güçlendirilmiş parlamenter sistem" vaadiyle kurulan 6’lı masadan “güçlendirilmiş vesayet sistemi” çıktı.

Güçlendirilmiş parlamenter sistem vaadiyle CHP öncülüğünde kurulan 6’lı masa “güçlendirilmiş vesayet sistemi” vadetti.

6’lı masanın liderleri önceki gün Gelecek Partisi’nin ev sahipliğinde toplandı. 9,5 saat süren toplantı sonrasında aday konusunda ayrıntıya girilmeyerek “Cumhurbaşkanı adayının tespiti ile ilgili istişarelerin başlatılmasına karar verdik” açıklaması yapıldı.

HEPSİ İMZA ATACAK

Ancak en uzun toplantının ayrıntılarını ev sahibi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ifşa etti. Davutoğlu, muhalefetin Cumhurbaşkanlığı adayını vesayet sisteminin beklediğini ortaya çıkardı. Bir televizyon programına katılan Davutoğlu, “Tek aday açıklayacağız. Şimdi adayı konuşmanın vakti geldi. Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar doğrudan karar süreçlerinin içinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. Genel başkanlar, cumhurbaşkanı kadar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak” dedi.

YÖNETİMDE 6+1 MODELİ

  • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ‘antidemokratik’ olduğunu iddia eden 6’lı masanın öngördüğü cumhurbaşkanı ve modele ilişkin, Davutoğlu’nun açıklamaları büyük çelişki olarak yankılandı. Bunun 2017 öncesi sistemle özdeşleşen 3’lü kararname düzeninin bu kez 6+1 olarak geri dönmesi anlamına geldiği belirtiliyor.

KENDİ TEKLİFLERİNE AYKIRI!

Anayasa teklifinde “Devletin başı sıfatıyla temsili görev ve yetkilere sahip cumhurbaşkanının; tek başına yapabileceği işlemleri dışındaki bütün kararları, başbakan ve ilgili bakanın karşı-imzasına tâbi kılınacaktır” ifadeleri yer alan masanın, kararlarda 6 liderin imzasını da araması kafaları karıştırıyor. Sistemle ilgili “Güçlendirilmiş parlamenter sistem bunun neresinde?” soruları soruluyor. Ayrıca yine “Cumhurbaşkanının tarafsızlığı garanti edilecektir” vaadinin de öngörülen bu modelle boşa düşeceği belirtiliyor.

VAATLERİ BOŞA DÜŞTÜ

Masanın teklifinde “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kabul ettiği kanunlar üzerinde cumhurbaşkanına tanınan veto yetkisini sona erdirecektir” derken, 6 liderin kontrolünde bir Cumhurbaşkanı modelinin buna tezat olduğu bildiriliyor. Muhalefetin hazırladığı Anayasa teklifinin gerekçesinde “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle yaratılan tek başlı yürütme modeline son verilerek yürütme organının Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulundan oluşması sağlanacaktır” vaadinin de Davutoğlu’nun açıklamaları ile boşa düştüğü ifade ediliyor.

Daha anket yapacaklar!

  • Seçimin öne çekilme olasılığını dikkate alarak hazırlıklarda vites yükselten 6’lı masa adaya ilişkin takvimini de kısaltacak. Adayın şubat ortası gibi duyurulması ağırlık kazanırken adaya giden süreçte önce partiler iç istişare ile son kararını verecek. Ardından yeni anketler ile tabanın aday beklentisi ölçülecek. Son aşamada ise liderler kazanma potansiyeli, masa ile uyumlu çalışma, mazisi temiz, masanın çizdiği rotaya uygun çalışıp çalışamayacağı, kucaklayıcılık gibi kriterleri göz önünde bulundurarak bir isimde mutabakata varmaya çalışacak. 26 Ocak’ta İYİ Parti’de yapılacak 11’nci toplantısında isimlerin artık masada gündeme gelmesi bekleniyor.

0,1 oy alan ülkeyi yönetecek

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’nun masada bulunan 6 liderin seçimin ardından imza yetkisine sahip cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını ifade etmesine siyasilerden tepki geldi.

Hamza Dağ
Hamza Dağ

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Belli ki altılı masanın genel başkanları demokrasiden muaf bir oligarşik yapı hayal ediyor. Yüzde 50+1 ile seçilmiş Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulayanlar, Türkiye’yi yüzde 0,1’in iki dudağı arasına mahkum etmek istiyor.

Akıl izan bunun neresinde?

- AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç: 6’lı masa fiyasko! Tam bir vesayet sistemi vadediyorlar. Bu anlatılanın demokrasi ile bağdaşır bir yanı mı var. Yüzde 50’den fazla oy alan cumhurbaşkanı millet iradesi yerine 0,1 oy alan parti başkanının emrinde olacakmış! Akıl, izan bunun neresinde?

Sekreter cumhurbaşkanı istiyorlar

Muharrem İnce
Muharrem İnce

- Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Böyle cumhurbaşkanı olur mu? Kendilerine sekreter arıyorlar. Yüzde 50+1 ile seçilecek adam, yüzde 1 alan genel başkana soracak, ‘Şuraya kimi müdür yapalım?’ diye. Bunlar kafalarını peynir ekmekle yediler. 6 tane genel başkanın sekretaryasını mı yapacak cumhurbaşkanı?

Muharrem İnce'den 6'lı masa eleştirisi: Bunlar kendilerine cumhurbaşkanı değil sekreter arıyor
OYNAT 00:52
Muharrem İnce'den 6'lı masa eleştirisi: Bunlar kendilerine cumhurbaşkanı değil sekreter arıyor
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir dizi ziyarette bulunmak üzere Bursa'ya geldi. Cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulunan İnce, muhalefeti eleştirerek, 'Umut olması gereken 6'lı masada da bayrak indirenler var. Türklüğü kaldıranlar var. Anayasanın ilk 4 maddesini kaldırmak isteyenler var, şaşkınlıkla izliyoruz. Bunlar herhalde Recep Tayyip Erdoğan'ın gizli hayranları.

Davutoğlu'nu izliyorum, imza atacakmış cumhurbaşkanı. Böyle cumhurbaşkanı olur mu? Kendilerine sekreter arıyorlar. Yüzde 50+1 ile seçilecek adam, yüzde 1 alan genel başkana soracak, 'Şuraya kimi müdür yapalım?' diye. Bunlar kafalarını peynir ekmekle yediler.' ifadelerini kullandı.

Tam bir kaos düzeni

Bekir Bozdağ
Bekir Bozdağ

- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Türkiye’yi yönetecek bir cumhurbaşkanı adayı değil, 6 lideri idare edecek bir özel kalem müdürü, kendilerine itaat edecek bir emir eri arıyorlar. Bunlar imzalayacak. O gereğini yapacak

- AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Şaka gibi… Tam bir kaos düzeni…

Yine aday çıkmadı: 10’uncu kez bir araya geldiler istişare kararı aldılar
GÜNDEM
Yine aday çıkmadı: 10’uncu kez bir araya geldiler istişare kararı aldılar

6'lı masa ülkenin sinir uçlarıyla oynuyor: CHP'den istifa eden Aslı Baykal'dan sert eleştiri
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