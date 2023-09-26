HDP milletvekili adayı havalimanında terör örgütü üyeliğinden gözaltına alındı

Beykoz'da, kıraathaneye silah ve satırlarla gelen grup, iddiaya göre aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle diğer gruba saldırdı. Saldırıda 2'si ağır toplam 4 kişi yaralandı. Caddede olayın hemen ardından yaşanan panik ise cep telefonu görüntülerine yansıdı.