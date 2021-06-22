HDP PKK'nın siyasi kanadıdır:  Oy birliğiyle kabul edildi

ABDULLAH SARİCA

HDP’nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianamede ön incelemesini yapan Anayasa Mahkemesi, banka hesabına bloke konulması yönündeki tedbir talebini reddederek iddianameyi oy birliği ile kabul etti. HDP’nin bölücü terör örgütü PKK’nın güdümünde hareket ettiği anlatılan 844 sayfalık iddianamede çarpıcı tespitler yer aldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından hazırlanan iddianamede HDP-PKK irtibatı delillerle anlatıldı.

HDP’DEN EN UFAK ELEŞTİRİ YOK

Siyasi yasak istenen 451 partili hakkındaki terör soruşturmaları ve davalarla ilgili ayrıntılar yer aldı. Ayrıca HDP’li yönetici ve milletvekillerinin örgüt lehine yaptığı açıklamalar da delil olarak iddianameye girdi. HDP’nin terör örgütü PKK’ya yönelik eleştiri yöneltmediğine dikkat çekilen iddianamede, “Örgüt lideri her daim olmazsa olmazları olmuştur” denildi. İddianamede, isim verilmeden Abdullah Öcalan’ın her sözünün parti yöneticilerince emir olarak telakki edildiği vurgulandı. PKK’nın güdümünde hareket ettiği belirtilen HDP’nin bazı faaliyetleri iddianamede şu şekilde sıralandı:

Terör örgütüne katılımların bir kısmını HDP organize etti. HDP, milletvekilliği dokunulmazlığını kullanarak makam araçlarıyla PKK/KCK terör örgütüne ait silah/mühimmat/eleman aktarımını gerçekleştirdi. Seçim çalışmalarında PKK/KCK terör örgütüne ve liderine ait görsel ve materyalleri kullandı, örgüt elebaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

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TERÖRİSTLER PARTİ ÜYESİ

2015’deki çukur-barikat-hendek olaylarında, HDP’li siyasiler ve yerel yönetimlerde görevli şahıslar bizzat görev aldı, belediyelere ait iş makinaları ve çeşitli araçlar örgüt için kullanıldı. ”

İddianamede terör suçlarından hüküm giymiş çok sayıda kişinin parti üyesi yapıldığı ve partide bu kişilere görevler verildiği ifade edildi. Bunun tesadüfi olmadığına dikkat çekilerek “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” amacına yönelik bilinçli bir kadrolaşmanın ürünü olduğu kaydedildi.

TEMELLİ KAPATILMASI ZARURET

6-8 Ekim olayları öncesi PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerinin halkı sokağa çıkarak ayaklanmaya davet ettiği anımsatılan iddianamede, “Bu çağrıların amacının güvenlik güçleri ile göstericileri karşı karşıya getirip iç savaş çıkartmak olduğu aşikardır. Şiddete yapılan bu çağrılarda görüldüğü gibi terör örgütü PKK ve onun siyasi kanadı HDP eş güdüm içinde aralarında yaptıkları iş bölümüne göre hareket etmişlerdir” ifadelerine yer verildi. İddianamede, “Dolayısıyla HDP bu nitelikteki eylemlerin odağı haline gelmiştir. Bu itibarla partinin temelli kapatılmasına karar verilmesini talep etmek zarureti doğmuştur” değerlendirmelerinde bulunuldu. İddianame, ön savunmanın verilmesi için HDP’ye gönderilecek.

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Parti binaları örgüt hücresi

İddianamedeki diğer tespitler şöyle:

-Siyasi parti tabelası altında parti binalarının örgüt hücresi haline getirildiği tespit edilmiş, dolayısıyla HDP bu nitelikteki eylemlerin odağı haline gelmiştir.

-Davalı partinin silahlı terör örgütü PKK/KCK/PYD ile süreklilik ve çeşitlilik arzeden eylemleri itibariyle organik bir bağ içinde bulunduğu anlaşılmıştır.

-Silahlı terör örgütü ile aynı saikle gerçekleştirdiği eylemler itibariyle yakın ve açık tehlike halinin var olduğu, bu bağlamda kapatma yaptırımının demokratik toplum gereklerine uygun olduğu, orantılılık koşuluna haiz bulunduğu değerlendirilmiştir.

451 kişiye siyasi yasak

5 yıl süreyle siyaset yasağı istenen 451 kişi arasında Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ Şenoğlu, Pervin Buldan, Mithat Sancar, Sırrı Süreyya Önder, Sebahat Tuncel, Ayhan Bilgen, Ahmet Türk, Sezai Temelli, Meral Danış Beştaş, Ertuğrul Kürkçü, Ayla Akat Ata, Hasip Kaplan, Aysel Tuğluk, Faysal Sarıyıldız, Dilek Öcalan, Altan Tan, Leyla Zana, Dirayet Dilan Taşdemir, Osman Baydemir, Hüda Kaya, Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Ömer Öcalan gibi isimler yer alıyor. HDP’den ayrılarak TİP’e geçen Ahmet Şık da siyasi yasak talep edildi.