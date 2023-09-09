HDP'li Sibel Yiğitalp, TSK'ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu'na destek verdi.
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, geride kalan gün katıldığı canlı yayında, adeta terör örgütü PKK'nın sözcülüğüne soyunarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik (TSK) skandal ifadeler kullandı. Türk ordusuna iftira atan Tanrıkulu,
"TSK,15 köylüyü helikopterden attı. Köyleri yaktı ve bombaladı"
iddiasında bulundu.
Tanrıkulu, TV100'de yaptığı açıklamada,
"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız"
dedi.
CHP'den TSK'ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu hakkında açıklama: Yetkili organlarımızda görüşülecektir
CHP'den TSK'ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu hakkında açıklama: Yetkili organlarımızda görüşülecektir
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Tanrıkulu'nun ifadelerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayıp,
"Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir."
açıklamasını yaptı.
HDP TSK'ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu'na arka çıkıp CHP'yi hedef aldı: Sizden ne muhalefet olur ne iktidar
HDP TSK'ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu'na arka çıkıp CHP'yi hedef aldı: Sizden ne muhalefet olur ne iktidar
HDP'den ise Tanrıkulu'na destek geldi. HDP eski vekili Sibel Yiğitalp, Öztrak'ın paylaşımını alıntılayarak,
"Somut, ispatlı ve hukuken suçlu bulunan TSK, AİHM tarafından onlarla kez mahkum edilmiş olmasına rağmen halen bunu yapma hakkını kendinizde bulabiliyorsanız sizden ne muhalefet olur ne iktidar"
ifadelerini kullandı.
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