Gündem Anneleri evlatlarından ayıran HDP ve PKK ortaklığına karşı ailelerin nöbeti devam ediyor
DİYARBAKIR

Anneleri evlatlarından ayıran HDP ve PKK ortaklığına karşı ailelerin nöbeti devam ediyor

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi, 857’nci gününde de sürüyor.

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Haber Merkezi İHA
HDP ve PKK’nın peşini bırakmayan aileler evlatlarını istiyor
Evlat nöbetindeki anneler bekleyişlerini sürdürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin nöbeti 857’nci gününde de sürerken, terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddia edilen Zübeyde’nin annesi Esmer Koç, kızına ’geri dön’ çağrısında bulundu.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 2013’te dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için eyleme devam eden anne Esmer Koç, evladının yaşayıp yaşamadığını bilmediğini belirterek, kızını almadan eylemden vazgeçmeyeceğini söyledi.

Çocuğumu PKK ve HDP kandırıp dağa kaçırdı

2 yıldır evlat nöbetinde olduğunu aktaran anne Koç, "HDP ve PKK’nın milisleri kızımı kandırıp PKK’ya verdiler. 8 yıldır aramadığım ve sormadığım kapı kalmadı. Öldü mü, kaldı mı bilmiyorum. Ben evladımı istiyorum, onun için buradayım” diye konuştu.

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