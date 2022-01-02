Evlat nöbetindeki anne: Anne babaların gözyaşı bitsin

Spor

Galatasaray gözünü 18 yaşındaki Türk oyuncuya çevirdi: Görüşmeler başladı

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, gözünü Hollanda'nın AZ Alkmaar U21 takımında forma giyen Yusuf Barasi'ye çevirdi.18 yaşındaki oyuncu için kulübüyle iletişime geçen sarı-kırmızılı takım, bu transferi bitirmek istiyor. Daha önce Fenerbahçe'nin de istediği Yusuf Barasi için Beşiktaş'ın da devrede olduğu öğrenildi.