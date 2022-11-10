Gündem HDP vekili Tayip Temel Akşenere tepki gösterdi AK Parti ile HDP iş tutuyor yalanına sarılıyor
POLİTİKA

HDP vekili Tayip Temel Akşener'e tepki gösterdi: AK Parti ile HDP iş tutuyor yalanına sarılıyor

HDP'li Tayip Temel, Anayasa görüşmeleri kapsamında AK Parti heyetinin kendilerine gerçekleştirdiği ziyareti eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi. Temel, Akşener'in sözlerine ilişkin, "Bu biz'siz cümle kurulamadığı gerçeğini anlatan trajik bir durum" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP vekili Tayip Temel Akşenere tepki gösterdi: AK Parti ile HDP iş tutuyor yalanına sarılıyor
Tayip Temel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'în AK Parti heyetinin Anayasa değişikliğine ilişkin HDP'yi ziyaret etmesine yönelik sözlerine HDP'li Tayip Temel'den cevap geldi. Akşener'in sözlerini Halktv yazarı İsmail Saymaz'a değerlendiren Temel, "Tutarsızlığın en korkunç halini yaşıyor muhalefet" dedi.

'TRAJİK BİR DURUM'

HDP'li Temel, "Düşünebiliyor musunuz, İyi Parti bizden beş dakika sonra aynı heyetle görüştü ama Akşener bugün HDP’yi AKP ile özdeşleştirdi. Kendileri konuşmamış gibi HDP’nin büyük bir ayıp yaptığını ve utanmadan sıkılmadan oturduklarını söylüyor. Bu biz’siz cümle kurulamadığı gerçeğini anlatan trajik bir durum. Muhalefet AK Parti ile HDP iş tutuyor yalanına sarılıyor" dedi.

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