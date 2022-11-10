HDP vekili Tayip Temel Akşener'e tepki gösterdi: AK Parti ile HDP iş tutuyor yalanına sarılıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'în AK Parti heyetinin Anayasa değişikliğine ilişkin HDP'yi ziyaret etmesine yönelik sözlerine HDP'li Tayip Temel'den cevap geldi. Akşener'in sözlerini Halktv yazarı İsmail Saymaz'a değerlendiren Temel, "Tutarsızlığın en korkunç halini yaşıyor muhalefet" dedi.

'TRAJİK BİR DURUM'

HDP'li Temel, "Düşünebiliyor musunuz, İyi Parti bizden beş dakika sonra aynı heyetle görüştü ama Akşener bugün HDP’yi AKP ile özdeşleştirdi. Kendileri konuşmamış gibi HDP’nin büyük bir ayıp yaptığını ve utanmadan sıkılmadan oturduklarını söylüyor. Bu biz’siz cümle kurulamadığı gerçeğini anlatan trajik bir durum. Muhalefet AK Parti ile HDP iş tutuyor yalanına sarılıyor" dedi.