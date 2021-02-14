​HDP ziyaretine açık kapı bıraktı

Çıktığı programlarda HDP'yi terör örgütü yanında konumlandıran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, bu partiden gelecek ziyaret talebine sıcak yaklaştığı bildirildi.

31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın gizli ortağı olan HDP, 2023 seçimleri için muhalefet partileriyle görüşme turuna çıktı. En büyük ortağı CHP ile görüşen HDP'nin ikinci durağı DEVA Partisi oldu. Bu ziyaretleri 'muhalefet arası güç birliği' olarak adlandıran HDP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve İYİ Parti'den de randevu talep edeceğini açıkladı.

GÜNDEM İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’den HDP’nin randevu talebine açık kapı

İYİ Parti kulislerinde HDP'nin bu talebi konuşuluyor. Akşener'in kurmaylarıyla HDP'nin ziyaretini istişare ettiği öğrenildi. Daha önce “Henüz davet gelmedi. Farzımuhal üzerinden neden konuşalım?” ifadeleriyle açık kapı bırakan Akşener'in HDP'den talep gelmesi halinde olumlu cevap vereceği konuşuluyor.

GÜNDEM Demirtaş gündemli HDP-CHP görüşmesi: Ortak açıklama yapılmadı

Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında ittifak konusunda “HDP ile ittifak arayışımız gibi bir şey yok. HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz” derken, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için ise “terörle iç içe olduğu bir gerçek” demişti.