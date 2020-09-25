HDP'deki 6-8 Ekim gözaltılarına CHP'den tepki

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltı kararı verilen isimler arasında eski HDP’li vekil Sırrı Süreyya Önder, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, HDP’li eski vekiller, belediye başkanları ve MYK üyeleri de bulunuyor.

"Saraya düğün hediyesi"

Terörle mücadele kapsamında yapılan operasyona CHP'liler tepki gösterdi. CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Twitter'dan ayptığı açıklamada "Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve bir çok siyasetçi sabah saatlerinde gözaltına alındılar. Nedeni 6-8 Ekim 2014 Kobane olaylarıymış. Aradan tam 6 yıl geçmiş, soruşturulmuş, ifade vermiş ve yargılanmışlar. Bu sabah yapılan gözaltılar Saray’a düğün hediyesidir!" ifadelerini kullandı.

Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve bir çok siyasetçi sabah saatlerinde gözaltına alındılar.

Nedeni 6-8 Ekim 2014 Kobane olaylarıymış.

Aradan tam 6 yıl geçmiş, soruşturulmuş, ifade vermiş ve yargılanmışlar.

Bu sabah yapılan gözaltılar Saray’a düğün hediyesidir! https://t.co/zDkxmVXptJ — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) September 25, 2020

GÜNDEM Kobani bahanesiyle 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma: 82 kişi için gözaltı kararı

GÜNDEM HDP eski milletvekilli Sırrı Süreyya Önder, Aksaray'da gözaltına alındı

CHP'li avukat Mahmut Tanal da "Konjonktüre göre, hesap görme adına mı hareket ediliyor ?" dedi.

Konjonktüre göre,

hesap görme adına mı hareket ediliyor ? https://t.co/bSJpS9bIBd — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) September 25, 2020

"AKP iyice sıkıştı"

CHP'li Hüseyin Aygün ise, "Soruşturması bir yıldır süren, altı yıl önceki Kobani olayları için 82 siyasetçi gözaltında. Soruşturmanın başında geçen hafta Saray'a gidip hediye alan savcı bulunuyor. Gözaltına alınanlar yeri yurdu belli insanlar. Demek ki, AKP iyice sıkıştı ve HDP'ye vurarak rahatlayacak.."

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Soruşturması bir yıldır süren, altı yıl önceki Kobani olayları için 82 siyasetçi gözaltında.

Soruşturmanın başında geçen hafta Saray'a gidip hediye alan savcı bulunuyor.

Gözaltına alınanlar yeri yurdu belli insanlar.

Demek ki, AKP iyice sıkıştı ve HDP'ye vurarak rahatlayacak.. — Hüseyin Aygün (@HuseyinAygun62) September 25, 2020

GÜNDEM Selahattin Demirtaş’ın ‘kanlı’ tarihi: 6-7 Ekim

"Düğün çıkışı saraya giden savcı..."

CHP Gençlik Kolları Başkanı Emre Yılmaz ise şu ifadeleri kullandı: "Yargıyı intikam aracı olarak kullanmanın dayanılmaz utancı... Düğün çıkışı Saraya giden savcının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kars Belediye Başkanı @ayhanbilgen bu suçlamanın hukuksuzluğunu 2017 yılında ispatlamış bir siyasi."

Yargıyı intikam aracı olarak kullanmanın dayanılmaz utancı...



Düğün çıkışı Saraya giden savcının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kars Belediye Başkanı @ayhanbilgen bu suçlamanın hukuksuzluğunu 2017 yılında ispatlamış bir siyasi. pic.twitter.com/9lCed1kUNJ pic.twitter.com/xGGhrIL19T — Emre Yılmaz (@emreylmz33) September 25, 2020