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Gündem HDPdeki 6-8 Ekim gözaltılarına CHPden tepki
POLİTİKA

HDP'deki 6-8 Ekim gözaltılarına CHP'den tepki

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyona CHP'den tepki gecikmedi. CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu, gözaltıların 'Saray’a düğün hediyesi' olduğunu söyledi. CHP'nin Gençlik Kolları Başkanı Emre Yılmaz ise "Yargıyı intikam aracı olarak kullanmanın dayanılmaz utancı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP'li Sezgin Tanrıkulu
CHP'li Sezgin Tanrıkulu

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltı kararı verilen isimler arasında eski HDP’li vekil Sırrı Süreyya Önder, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, HDP’li eski vekiller, belediye başkanları ve MYK üyeleri de bulunuyor.

"Saraya düğün hediyesi"

Terörle mücadele kapsamında yapılan operasyona CHP'liler tepki gösterdi. CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Twitter'dan ayptığı açıklamada "Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve bir çok siyasetçi sabah saatlerinde gözaltına alındılar. Nedeni 6-8 Ekim 2014 Kobane olaylarıymış. Aradan tam 6 yıl geçmiş, soruşturulmuş, ifade vermiş ve yargılanmışlar. Bu sabah yapılan gözaltılar Saray’a düğün hediyesidir!" ifadelerini kullandı.

Kobani bahanesiyle 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma: 82 kişi için gözaltı kararı
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Kobani bahanesiyle 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma: 82 kişi için gözaltı kararı

HDP eski milletvekilli Sırrı Süreyya Önder, Aksaray'da gözaltına alındı
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HDP eski milletvekilli Sırrı Süreyya Önder, Aksaray'da gözaltına alındı

  • CHP'li avukat Mahmut Tanal da "Konjonktüre göre, hesap görme adına mı hareket ediliyor ?" dedi.

"AKP iyice sıkıştı"

CHP'li Hüseyin Aygün ise, "Soruşturması bir yıldır süren, altı yıl önceki Kobani olayları için 82 siyasetçi gözaltında. Soruşturmanın başında geçen hafta Saray'a gidip hediye alan savcı bulunuyor. Gözaltına alınanlar yeri yurdu belli insanlar. Demek ki, AKP iyice sıkıştı ve HDP'ye vurarak rahatlayacak.."

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Selahattin Demirtaş’ın ‘kanlı’ tarihi: 6-7 Ekim
GÜNDEM
Selahattin Demirtaş’ın ‘kanlı’ tarihi: 6-7 Ekim

"Düğün çıkışı saraya giden savcı..."

CHP Gençlik Kolları Başkanı Emre Yılmaz ise şu ifadeleri kullandı: "Yargıyı intikam aracı olarak kullanmanın dayanılmaz utancı... Düğün çıkışı Saraya giden savcının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kars Belediye Başkanı @ayhanbilgen bu suçlamanın hukuksuzluğunu 2017 yılında ispatlamış bir siyasi."

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