HDP’den 200 sayfalık savunma​

HDP, Yargıtay Başsavcılığınca açılan kapatma davasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne ön savunma verdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, terör örgütü PKK’nın “siyasi kanadı” olarak nitelendirdiği HDP’nin kapatılması istemiyle açtığı davada süreç işliyor. AYM, 21 Haziran’da Başsavcılığın hazırladığı ikinci iddianameyi kabul ederek HDP’ye tebliğ etmişti.
- HDP’nin ön savunmasını 7 Eylül’e kadar vermesi gerekiyordu ancak 11 Ağustos’ta ek süre talebinde bulundu. AYM’nin tanıdığı 2 aylık ek süre dün dolarken HDP yaklaşık 200 sayfalık ön savunmasını sundu.
BUNDAN SONRA NE OLACAK?
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, esas hakkındaki görüşünü sunacak. Bu görüş HDP’ye gönderilecek. Belirlenecek bir tarihte Başsavcı Şahin, sözlü açıklama, HDP yetkilileri ise sözlü savunma yapacak. Bu sürecin ardından raportörün hazırlayacağı esas hakkındaki rapor AYM üyelerine dağıtılacak. AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın belirleyeceği günde üyeler bir araya gelecek ve kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.
AYM’nin önündeki seçenekler
- Yüksek Mahkeme, eylemlerin ağırlığına göre partinin temelli kapatılmasına karar verebileceği gibi hazine yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına da hükmedebilecek. Temelli kapatılma kararı verilmesi halinde eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olan isimler 5 yıl süreyle siyasi yasaklı hale gelecek.