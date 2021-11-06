HDP’den 200 sayfalık savunma​

Hayat

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası: Bu sevinci tarif etmek zor

Türkiye’de organ naklinde birçok başarılı operasyon tıp literatürüne girdi. Hastaların hayatı, hayal ettiğinin ötesinde değişti. Henüz 1 aylıkken evinde çıkan yangında yüzü yanan Uğur Acar’a 21 Ocak 2012’de yapılan yüz nakli, organ naklinde dönüm noktası olmuştu. Acar, “Bu anlatılmaz yaşanır, denilebilecek bir his” diyor. İş kazasında iki kolunu kaybeden Cihan Topal, ameliyatı yapacak Prof. Dr. Ömer Özkan’la karşılaştığında, “Kızımın saçlarını okşayabilecek miyim” diye sordu. 42 gün sonra kızının saçlarını artık okşayabiliyordu. O da “Bu his tarifsiz” ifadelerini kullanıyor. 2011’de 7 saat süren operasyonla rahim nakli yapılan Derya Sert de önceki yıl anne oldu.