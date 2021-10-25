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POLİTİKA

HDP’den İYİ Parti ve CHP’ye çağrı: Gizli ittifak istemiyoruz

HDP'den Millet İttifakı üyesi partilere 'gizli ittifak istemiyoruz' çağrısı yapıldı. HDP'li Mithat Sancar, "Seçimlerde ne yapacağımızı açıkladık. Kapı arkasında gizli senaryolar içinde yokuz" diyerek ittifaklarını 31 Mart yerel seçimlerinde olduğu gibi üstü örtülü bir biçimde devam ettirmeyeceklerini söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
HDP’den İYİ Parti ve CHP’ye çağrı: Gizli ittifak istemiyoruz
Mithat Sancar

Başını CHP ve İYİ Parti'nin çektiği Millet İttifakı üyesi siyasi partilerin gizleme çabalarına rağmen, HDP'den 'gizli ittifak yapmayacağız' açıklamaları gelmeye devam ediyor.

"GİZLİ SENARYOLARDA YOKUZ"

Antalya'da konuşan HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, "Seçimlerde ne yapacağımızı açıkladık. Kapı arkasında gizli senaryolar içinde yokuz biz" dedi.

"KİMSE DESTEK BEKLEMESİN"

Daha önce HDP'li Pervin Buldan, "Bundan sonraki süreçte kimse bizden aynı tavrı beklemesin" diyerek 31 Mart yerel seçimlerindeki gibi destek vermeyeceklerini söylemişti.

"KAPIMIZ MUHALEFETE AÇIK"

Buldan, bir başka konuşmasında ise "Artık kimse kapalı kapılar ardında HDP ile ittifak görüşmeleri yapmayacak, yapamayacak. Açık bir ittifak için kapımız bütün muhalefet partilerine açıktır" demişti.

HDP’li Pervin Buldan’dan Millet İttifakı’na rest: Kimse bizden 31 Mart’taki desteği beklemesin
OYNAT 00:41
HDP’li Pervin Buldan’dan Millet İttifakı’na rest: Kimse bizden 31 Mart’taki desteği beklemesin
CHP ve İYİ Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde HDP ile gerçekleştirdiği ittifakı gizlemeye çalışsa da HDP'den açık bir şekilde ittifak yapıldığına dair açıklamalar gelmeye devam ediyor. Gaziantep'te yaptığı konuşmada, '31 Mart seçimlerinde desteklediğimiz demokratik güç birlikleri kıymetliydi' diyerek ittifakı itiraf eden HDP'li Pervin Buldan, 'Bundan sonraki süreçte kimse bizden aynı tavrı beklemesin' ifadesini kullandı.
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