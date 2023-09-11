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HDP'den Merdan Yanardağ ve Sezgin Tanrıkulu'na destek: Linç güruhunun hedefi haline geldiler

HDP, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler düzen ve tutuklanan Tele 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve Türk ordusuna iftira atan CHP'li Sezgin Tanrıkulu için destek açıklaması yaptı. "Linç güruhunun hedefi haline geldiler" denilen açıklamada, "Devlet adına Kürtlere karşı işlenen suçlar günümüzde de devam ettiriliyor." ifadeleri yer aldı.

Hüseyin Berk
18:46 . 11/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
HDP, Merdan Yanardağ ve Sezgin Tanrıkulu'na destek açıklaması yaptı.

HDP, Merdan Yanardağ ve Sezgin Tanrıkulu'na destek açıklaması yaptı.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan skandal açıklamalarda bulundu. Türk ordusuna iftira atan Tanrıkulu,
"TSK,15 köylüyü helikopterden attı. Köyleri yaktı ve bombaladı"
iddiasında bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da söz konusu açıklamanın 'kabul edilemez' olduğunu belirtti.

HDP'den Merdan Yanaradağ ve Sezgin Tanrıkulu'na destek: Linç güruhunun hedefi haline geldiler

CHP'nin ittifak ortağı HDP, Tanrıkulu için destek açıklaması yaptı. Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler düzen Tele 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a da destek verilen açıklamada,
"Linç güruhunun hedefi haline geldiler. Devlet adına Kürtlere karşı işlenen suçlar günümüzde de devam ettiriliyor."
denildi.
İktidarın 'gerçeği' dile getiren herkesi düşmanlaştırdığını öne süren HDP,
"Ermenilere, Kürtlere, Alevilere ve bütün ötekilere karşı işlenen suçları önce inkar edip sonra bunu dile getirenleri susturmaya çalışanlar hakikati gizleyemezler."
açıklamasını yaptı.
Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"'Devlet adına işlenen suçları temize çekmekle' görevli bu koronun, Kürtler söz konusu olunca inkarcı, reddiyeci, katliamı savunan yaklaşımı yeni değildir. Hakikati söyleyen Kürt olunca kendi partisi başta olmak üzere hakikate düşman olanların hışmına uğramaktadır. Tarih bu hakikati not etmiştir. Suçlular ve onları koruyanlar hesap vermekten kurtulamayacaktır.

Biz hakikatin yanında durmaya her koşulda hakikati savunmaya devam edeceğiz."



#HDP
#Sezgin Tanrıkulu
#Merdan Yanardağ
#CHP
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