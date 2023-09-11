HDP'den Merdan Yanardağ ve Sezgin Tanrıkulu'na destek: Linç güruhunun hedefi haline geldiler

HDP, Merdan Yanardağ ve Sezgin Tanrıkulu'na destek açıklaması yaptı.
HDP'den Merdan Yanaradağ ve Sezgin Tanrıkulu'na destek: Linç güruhunun hedefi haline geldiler
"'Devlet adına işlenen suçları temize çekmekle' görevli bu koronun, Kürtler söz konusu olunca inkarcı, reddiyeci, katliamı savunan yaklaşımı yeni değildir. Hakikati söyleyen Kürt olunca kendi partisi başta olmak üzere hakikate düşman olanların hışmına uğramaktadır. Tarih bu hakikati not etmiştir. Suçlular ve onları koruyanlar hesap vermekten kurtulamayacaktır.
Biz hakikatin yanında durmaya her koşulda hakikati savunmaya devam edeceğiz."