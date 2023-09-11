HDP'den Merdan Yanardağ ve Sezgin Tanrıkulu'na destek: Linç güruhunun hedefi haline geldiler

HDP'nin siyasi ortağı olan CHP'nin terörist cenazelerinde boy göstermesiyle bilinen 'milletvekili' Sezgin Tanrıkulu, yeni bir skandala imza attı. Tanrıkulu, son olarak katıldığı canlı yayında TSK'nın 15 köylüyü helikopterden aşağı attığını iddia ederek alçak iftiralarda bulundu.

CHP'nin ittifak ortağı HDP, Tanrıkulu için destek açıklaması yaptı. Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler düzen Tele 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a da destek verilen açıklamada,

CHP'nin ittifak ortağı HDP, Tanrıkulu için destek açıklaması yaptı. Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler düzen Tele 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a da destek verilen açıklamada,

"'Devlet adına işlenen suçları temize çekmekle' görevli bu koronun, Kürtler söz konusu olunca inkarcı, reddiyeci, katliamı savunan yaklaşımı yeni değildir. Hakikati söyleyen Kürt olunca kendi partisi başta olmak üzere hakikate düşman olanların hışmına uğramaktadır. Tarih bu hakikati not etmiştir. Suçlular ve onları koruyanlar hesap vermekten kurtulamayacaktır.