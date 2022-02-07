HDP'den örtülü 'isyan' çağrısı: Sokağa çıkarak tepkinizi dile getirin

HDP'li Özlem Gündüz ile Mahfuz Güleryüz'ün imzasını taşıyan 'artan elektrik zamlarına ilişkin' başlıklı bir bildiri yayınlandı. Yayınlanan bildiride, partinin tüm il ve ilçe örgütlerine sokağa çıkma çağrısı yapıldı.

HDP'DEN ÖRTÜLÜ 'İSYAN' ÇAĞRISI: SOKAĞA ÇIKIN, PARTİ AMBLEMLERİNİ KULLANMAYIN

Provokasyonun fitilinin ateşlendiği sözde bildiride, HDP'ye ait parti amblemlerinin kullanılması da yasaklandı.

Yapılan açıklamada, "Halkın sokağa çıkarak tepkisini kitlesel bir şekilde dile getirmesi kamuoyunda derin yankı uyandırmıştır. Önümüzdeki dönemde sıkça karşılaşacağımız bu halk eylemliklerini bulunduğumuz her yerde en güçlü katılımla sahiplenmeliyiz. Yoksulluk ve zamlara karşı yapılan eylemliliklerde yerelin özgünlüğü de dikkate alınarak fiilen öncülük çalışması yapılabilir. Parti ambleminin olmadığı pankart, döviz vb. Görsellerin kullanılmasına özen gösterilmelidir." ifadeleri yer aldı.

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