Gündem HDPden örtülü isyan çağrısı Sokağa çıkarak tepkinizi dile getirin
POLİTİKA

HDP'den örtülü 'isyan' çağrısı: Sokağa çıkarak tepkinizi dile getirin

HDP, elektrik zamlarını bahane ederek tüm il ve ilçe örgütlerine sokağa çıkma çağrısı yaptı. Provokasyonun fitilinin ateşlendiği bildiride, "Halk eylemlerini en güçlü katılımla sahiplenmeliyiz" denilirken, HDP'ye ait parti amblemlerinin kullanılması da yasaklandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
HDPden örtülü isyan çağrısı: Sokağa çıkarak tepkinizi dile getirin
Arşiv

HDP'li Özlem Gündüz ile Mahfuz Güleryüz'ün imzasını taşıyan 'artan elektrik zamlarına ilişkin' başlıklı bir bildiri yayınlandı. Yayınlanan bildiride, partinin tüm il ve ilçe örgütlerine sokağa çıkma çağrısı yapıldı.

HDP'DEN ÖRTÜLÜ 'İSYAN' ÇAĞRISI: SOKAĞA ÇIKIN, PARTİ AMBLEMLERİNİ KULLANMAYIN

Provokasyonun fitilinin ateşlendiği sözde bildiride, HDP'ye ait parti amblemlerinin kullanılması da yasaklandı.

Yapılan açıklamada, "Halkın sokağa çıkarak tepkisini kitlesel bir şekilde dile getirmesi kamuoyunda derin yankı uyandırmıştır. Önümüzdeki dönemde sıkça karşılaşacağımız bu halk eylemliklerini bulunduğumuz her yerde en güçlü katılımla sahiplenmeliyiz. Yoksulluk ve zamlara karşı yapılan eylemliliklerde yerelin özgünlüğü de dikkate alınarak fiilen öncülük çalışması yapılabilir. Parti ambleminin olmadığı pankart, döviz vb. Görsellerin kullanılmasına özen gösterilmelidir." ifadeleri yer aldı.

HDP'li Hüda Kaya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nefret kusanlar arasına katıldı: Dilerim geçmiş olmasın
GÜNDEM
HDP'li Hüda Kaya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nefret kusanlar arasına katıldı: Dilerim geçmiş olmasın

HDP'li Dersim Dağ'dan 'Semra Güzel' savunması: Kimse o fotoğrafı yargılayamaz
GÜNDEM
HDP'li Dersim Dağ'dan 'Semra Güzel' savunması: Kimse o fotoğrafı yargılayamaz
Facebok ve Instagram kapanabilir

Facebok ve Instagram kapanabilir

Veri krizi giderek büyüyor.
Gine açıklarındadev operasyon

Gine açıklarında
dev operasyon

Balıkçı teknesinde 528 kilogram kokain ele geçirildi.
HDPden örtülü isyan çağrısı: Sokağa çıkarak tepkinizi dile getirin

​Bakan Koca İstanbul'daki salgın seyrini rakamlarla açıkladı.

​Meteoroloji, İstanbul'u saat verip uyardı.

​Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.