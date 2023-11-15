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HDP'den Özgür Özel'e 'Öcalan' ayarı: İyi Kürt kötü Kürt oyunlarınız daha önce çok denendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, göreve gelir gelmez ilk iş olarak terör tutuklusu HDP'li Selahattin Demirtaş'a selam çakmıştı. Özel kendisine yöneltilen eleştirilere, "Abdullah Öcalan'dan medet umacağıma Selahattin Demirtaş'a yapılan hukuksuzluğu eleştirmek çok daha izah edilebilir bir şeydir." diyerek yanıt verdi. Bu açıklama CHP'nin ittifak ortağı HDP'yi bir hayli kızdırdı. HDP Sözcüsü Ayşegül Doğan, "İyi Kürt kötü Kürt oyunlarınız daha önce çok denendi" diyerek Özel'e tepki gösterdi.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
19:34 - 15/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
HDP'li Ayşegül Doğan - CHP Genel Başkanı Özgür Özel

HDP'li Ayşegül Doğan - CHP Genel Başkanı Özgür Özel

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da düzenlenen 38'inci Olağan Kurultayı'nda CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, delegelere hitabı sırasında, terör tutuklusu HDP'li Selahattin Demirtaş ve Gezi olaylarının finansörü tutuklu Osman Kavala'ya selam göndermişti.

Özgür Özel 'Demirtaş' sözlerinin arkasında: İzah edilebilir

Yaşananlara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
"Aktörler değişti, genel başkanlar değişti ama CHP'nin faşist kodlarında hiçbir değişiklik olmadı. Değişim dediler, yenilenme dediler. Ama kurultaylarında Selosundan Kavalasına tekmiline birden selam çaktılar"
ifadelerini kullandı.
Özel kendisine yöneltilen eleştirilere,
"Abdullah Öcalan'dan medet umacağıma Selahattin Demirtaş'a yapılan hukuksuzluğu eleştirmek çok daha izah edilebilir bir şeydir."
diyerek yanıt verdi.

Bu açıklama CHP'nin ittifak ortağı HDP'yi bir hayli kızdırdı.

HDP'den Özgür Özel'e 'Öcalan' ayarı: İyi Kürt kötü Kürt oyunlarınız daha önce çok denendi

HDP Sözcüsü Ayşegül Doğan,
"İyi Kürt kötü Kürt oyunlarınız daha önce çok denendi"
diyerek Özel'e tepki gösterdi.
X hesabından paylaşım yapan HDP vekili,
"Bir yandan demokrat, insan haklarına saygılı görünmeye çalışan, öte yandan sorunları kördüğüme çevirmiş olan devlet ezberleriyle statükoya göz kırpan bir lider “değişim” iddiasında gerçekten kararlı mı Yıllardır hiçbir hukuk normu gözetilmeden tecritte tutulan Sayın Öcalan hakkında bir şey söylemeden önce onun temel hukuki hakları için kılınızı kıpırdattınız mı? İyi Kürt, kötü Kürt oyunlarınız daha önce çok denendi. Karşılıklı düşmanlarınızı tartarken de Kürtleri kullanıyorsunuz. Buna izin vermeyiz!"
diye yazdı.

Özel'e bir ayar da HDP'li Çiçek'ten: "Bu uğursuz rolünüzden sıyrılın"

HDP vekili Cengiz Çiçek de, "Özgür Özel ve yeni yönetim, CHP’yi
“'Resmi muhalefet'ten gerçek muhalefete dönüştürmedikçe 'değişim' iddiası AKP’nin iktidarı kaybetmesini sağlayamaz. Ancak gerçek bir muhalefet, bu ülkede demokrasiye ve barışa katkı sağlayabilir. İktidarın değirmenine su taşıyan bu uğursuz rolünüzden sıyrılmadıkça dün olduğu gibi bugün de yarın da değişimin değil statükonun savunucusu olmaya devam edeceksiniz. Bu yüzden resmi muhalefet olmaktan kurtulmadıkça hep kendinize demokrat olacak ve iktidardan hiçbir farkınız kalmayacak. Bu zehirli dille Sayın Öcalan’ın gündelik polemiklerin konusu yapılmasını net şekilde reddediyoruz."
dedi.



#Özgür Özel
#HDP
#CHP
#Ayşegül Doğan
#Abdullah Öcalan
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