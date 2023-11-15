HDP'den Özgür Özel'e 'Öcalan' ayarı: İyi Kürt kötü Kürt oyunlarınız daha önce çok denendi

“'Resmi muhalefet'ten gerçek muhalefete dönüştürmedikçe 'değişim' iddiası AKP’nin iktidarı kaybetmesini sağlayamaz. Ancak gerçek bir muhalefet, bu ülkede demokrasiye ve barışa katkı sağlayabilir. İktidarın değirmenine su taşıyan bu uğursuz rolünüzden sıyrılmadıkça dün olduğu gibi bugün de yarın da değişimin değil statükonun savunucusu olmaya devam edeceksiniz. Bu yüzden resmi muhalefet olmaktan kurtulmadıkça hep kendinize demokrat olacak ve iktidardan hiçbir farkınız kalmayacak. Bu zehirli dille Sayın Öcalan’ın gündelik polemiklerin konusu yapılmasını net şekilde reddediyoruz."