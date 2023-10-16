HDP'den PKK medyası üzerinden CHP'ye ittifak mesajı: Seçeneğiniz olacağız

CHP Çanakkale İl Başkanlığı'nın 38'inci Olağan Kongresi'nde gergin anlar yaşandı. CHP'li milletvekili İsmet Güneşhan’ın eski Merkez İlçe Başkanı Süleyman Erte'yle ilgili sözleri salonda gergin anlar yaşanmasına sebep oldu. Güneşhan’ın sözlerine bazı partililer tepki gösterirken, Süleyman Erte de sahneye kadar gelerek Güneşhan’a "Benim adıma konuşma yapamaz" diyerek tepki gösterdi. Milletvekili Güneşhan ise, Süleyman Erte’ye "Geç yerine geç'' diyerek sahneden inmesini söyledi.