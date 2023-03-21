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HDP’li Ahmet Türk 'dönem Öcalan'ı özgürleştirme dönemi' diyerek Kürt halkını tehdit etti: İktidara oy vermek gibi bir hakkınız yok

HDP’liler 14 Mayıs seçimleri öncesi Kürt halkına karşı provokasyona başladı. HDP’li Türk de Öcalan'a özgürlük vaadinde bulundu, “Bu dönem Öcalan’ı özgürleştirme dönemi” dedi.

13:56 . 21/03/2023 Tuesday
Yeni Şafak
HDP’li Ahmet Türk seçim öncesi Kürt halkını tehdit etti

HDP’li Ahmet Türk seçim öncesi Kürt halkını tehdit etti

Diyarbakır’daki nevruz kutlamalarında konuşan HDP’li Ahmet Türk skandal ifadeler kullandı. 14 Mayıs seçimlerine ilişkin provokatif mesajlar veren Ahmet Türk, PKK elebaşı Öcalan için özgürlük vaadinde bulundu. "Bu dönem Öcalan'ı özgürleştirme dönemi" diyen HDP'li Türk, iktidara oy veren Kürt halkını da tehdit etti.

“Kürtlerin iktidara oy verme hakkı yok”

HDP’li Türk konuşmasında iktidara destek veren Kürt halkını hedef aldı. İktidara destek veren Kürtleri ‘düşmanlık’ ve ‘ahlaksızlık’ ile suçladı.
“Hiçbir Kürt’ün bu iktidara oy vermek gibi bir hakkı yok”
dedi.


“Bu dönem Öcalan’ı özgürleştirme dönemi”

Seçimlere ilişkin provokatif mesajlar veren HDP’li Türk, terör örgütü elebaşı Öcalan’dan bahsederken ‘sayın’ ifadesini kullandı.
"Bu nevruz ve dönem Öcalan'ı özgürleştirme dönemidir. Bunu hep birlikte sağlamak için gece gündüz mücadele etmek zorundayız."
şeklinde provokatif mesajlar verdi.

Sergin Tanrıkulu da protokoldeydi

Diyarbakır’daki nevruz kutlamalarında HDP’li Ahmet Türk’ün terörist elebaşı Öcalan’a özgürlük istediği konuşmasını CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da protokolden izledi.

Sezgin Tanrıkulu Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında konuşan HDP'li Ahmet Türk'ü protokolden izledi

#Ahmet Türk
#Nevruz
#Öcalan
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