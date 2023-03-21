HDP’li Ahmet Türk 'dönem Öcalan'ı özgürleştirme dönemi' diyerek Kürt halkını tehdit etti: İktidara oy vermek gibi bir hakkınız yok

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 21 Mart Dünya Nevruz Günü' nedeniyle bir mesaj yayınladı. Bahçeli mesajında Nevruz kutlamalarındaki PKK terör örgütü sloganlarının atılmasına ilişkin, "Nevruz'u şer ve şiddet dolu amaçlarına malzeme yapmaya teşebbüs edenler zulme sözcülük zillete gözcülük yapan odaklardan başkası değildir. CHP ile HDP'nin ertelenmiş buluşmasını Nevruz günü gerçekleştirmesi ise hem bir talihsizlik hem de kimin kimlerle emel ve hedef birliği içinde olduğunun üzeri karalanmış çirkin resmidir" dedi.