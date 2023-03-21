HDP’li Ahmet Türk 'dönem Öcalan'ı özgürleştirme dönemi' diyerek Kürt halkını tehdit etti: İktidara oy vermek gibi bir hakkınız yok

HDP’li Ahmet Türk seçim öncesi Kürt halkını tehdit etti
Diyarbakır’daki nevruz kutlamalarında konuşan HDP’li Ahmet Türk skandal ifadeler kullandı. 14 Mayıs seçimlerine ilişkin provokatif mesajlar veren Ahmet Türk, PKK elebaşı Öcalan için özgürlük vaadinde bulundu. "Bu dönem Öcalan'ı özgürleştirme dönemi" diyen HDP'li Türk, iktidara oy veren Kürt halkını da tehdit etti.
“Kürtlerin iktidara oy verme hakkı yok”
“Bu dönem Öcalan’ı özgürleştirme dönemi”
Sergin Tanrıkulu da protokoldeydi
Diyarbakır’daki nevruz kutlamalarında HDP’li Ahmet Türk’ün terörist elebaşı Öcalan’a özgürlük istediği konuşmasını CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da protokolden izledi.