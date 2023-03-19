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Gündem

HDP'nin Nevruz kutlamasında yine PKK propagandası

İstanbul Yenikapı'da HDP öncülüğünde düzenlenen Nevruz kutlaması skandal görüntülere sahne oldu. Terör örgütü PKK'nın propagandasının yapıldığı meydanda terörist başı Abdullah Öcalan için sloganlar atıldı.

17:28 . 19/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
HDP'nin sözde Nevruz etkinliğinde terör örgütü propagandası

HDP'nin sözde Nevruz etkinliğinde terör örgütü propagandası

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, İstanbul'da düzenlenen Nevruz organizasyonunda her yıl olduğu gibi yine PKK propagandası yaparak tepki topladı.


Yenikapı'da kutlama yaptılar

HDP öncülüğündeki İstanbul Nevruz’u, bu yıl "Her der Newroz, her dem azadi" ve "Nevruz ateşiyle özgürlüğe" sloganıyla Yenikapı Meydanı'nda düzenlendi.



Sloganlar attılar

Yenikapı Meydanı'nda Nevruz kutlaması için toplanan kalabalık teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine "Biji serok Apo" (Çok yaşa) sloganları attı. Mitingde, HDP dışında sosyalist parti ve gruplar da kendi pankartları ve flamalarıyla yer aldı.



Yeşil Sol Parti flamaları da görüldü

Yenikapı'da HDP'nin kapatma davası nedeniyle 'B Planı' olarak gündemde olan Yeşil Sol Parti bayraklarının ağırlıklı olduğu görülürken miting alanındaki görevliler de Yeşil Sol Parti önlükleri giydi.


Ayrıca aynı ittifakta yer alan Türkiye İşçi Partisi'nin de mitinge katıldığı görüldü.



#HDP
#PKK
#nevruz
#Yenikapı
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