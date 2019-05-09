Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem HDPli belediye şehit yakınlarını işten çıkardı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
MARDİN

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde 30 şehit yakını işten çıkartıldı

HDP'li belediye şehit yakınlarını işten çıkardı

Ahmet Türk'ün Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden sonra aralarında şehit yakınlarının da bulunduğu 30 kişi işten çıkarıldı. Belediyede terör örgütü yöneticiliğinden yargılanan HDP'nin eski Diyarbakır İl Başkanı Cabbar Leygara'nın insan kaynaklarından sorumlu genel müdürlüğe getirildiği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Ahmet Türk
Ahmet Türk

Mardin'de HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesi, aralarında şehit yakınlarının da bulunduğu 30 işçinin iş akdini sona erdirdi.

30 ŞEHİT YAKINI İŞTEN ÇIKARTILDI

  • Ahmet Türk'ün Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden sonra, 17'si Mardin Büyükşehir Belediyesi ve 13'ü de belediyeye bağlı MARSU Genel Müdürlüğü çalışanı 30 hizmet alımı personeli işten çıkarıldı.

Temizlik, şoför, ziraat teknikeri, mimar, psikolog ve inşaat mühendisi gibi çeşitli görevlerdeki 30 işçinin arasında 20 Ekim 1991'de PKK'lı teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Abdulkadir Uğurlu'nun kız kardeşi Ayşe Uğurlu Şimdi de yer alıyor.

İşten çıkarılmasına tepki gösteren Ayşe Uğurlu Şimdi, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanım, şehit kardeşiyim ve çok mağdurum. Mardin Büyükşehir Belediyesinde hizmet alımı olarak çalışmaktaydım, işlerimize son verdiler. Şimdi nerede PKK yandaşları varsa hepsini işe alacaklar. Şehit kardeşiyim diye işime son verdiler, oğluma yurt parası gönderemeyeceğim. Bu konuda ne olur yardım istiyorum."

Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ise bazı şehit yakınlarının da bulunduğu 30 işçinin işten çıkarıldığını öğrendiklerini söyledi.

TERÖRDEN YARGILANAN HDP'Lİ İNSAN KAYNAKLARINA ATANDI

Türk'ün başkanlığa seçilmesinin ardından yapılan ilk icraatın işçileri içten çıkarmak olduğunu belirten Kandemir, "Bu işçilerin arasında şehit ailelerimiz de var. Bu haksızlığı kesinlikle kabul etmiyoruz ve kınıyoruz. Şehit aileleri derneği olarak bu 'ilk icraatı' kabul etmiyoruz. İçten çıkarılan şehit ailelerimizin hakkını sonuna kadar savunacağız. Hakları için ne geriyorsa yapacağız." dedi.

Terör örgütü yöneticiliğinden yargılanan HDP'nin eski Diyarbakır İl Başkanı Cabbar Leygara'nın insan kaynaklarından sorumlu genel müdürlüğe getirildiğini aktaran Kandemir, şunları söyledi:

REKLAM

"Genel müdürlüğe böyle birinin getirilmesi manidar. Terör örgütü yöneticisi olduğu iddia edilen bu kişinin atanması bizde bir şüphe uyandırıyor. Şehit ailelerimizi burada işten çıkartıp dağda öldürülen teröristlerin akrabalarının sözde 'şehit yakınları' diye alımları yapılacak. Bu işin başına da Cabbar Leygara'yı getirmişler. Bu bizi çok üzüyor."

  • Mardin Büyükşehir Belediyesinin kayyum yönetimi döneminde gençlik, kültür ve sanat merkezlerinden 20 binden fazla gencin ücretsiz yararlandığını kaydeden Kandemir, "HDP’li belediye başkanı Ahmet Türk göreve gelir gelmez gençlik merkezinin kapılarını kapattı. Gençleri tükenen PKK'ya eleman kazandırmak için mi? Biz gençlerimizin kültür sanat ve bilimle uğraşmasını istiyoruz. Gençlerimizin heba olmasını istemiyoruz." dedi.
Dolara karşı yeni hamle

Dolara karşı yeni hamle

Merkez Bankası bir süreliğine ara verildiğini açıkladı.
18 yaşını doldursalar bile...

18 yaşını doldursalar bile...

Aradaki "54 günde" 18 yaşına girenler İstanbul seçimlerinde oy kullanacak mı?
CHPli vekilkürsüden su içti

CHP'li vekil
kürsüden su içti

AK Parti'nin 'hassasiyet' uyarısına HDP'li vekilden 'Müslüman değilim' yanıtı geldi.
CHP'li vekilden<br>darbe tehdidi

CHP'li vekilden
darbe tehdidi

'Gazi Meclis'in çatısı altında akıl almaz sözler.
Milli radarıyla<br> göreve hazır

Milli radarıyla
göreve hazır

​Milli İHA Ankalar Ege ve Akdeniz'de.
Şehit yakınlarını<br> işten çıkardı

Şehit yakınlarını
işten çıkardı

Terörden yargılanan isme müdürlük verildi.
23 Haziran'dan<br>sonra işgal...

23 Haziran'dan
sonra işgal...

​Ruşen Çakır önce 'işgal' dedi sonra düzeltti.
İlk dava yarın

İlk dava yarın

'Çiftlik Bank' sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor.
Ültimatomu reddetti

Ültimatomu reddetti

​Dört Avrupa ülkesinden İran mesajı.
Kapanış<br>saatlerini uzattılar

Kapanış
saatlerini uzattılar

Alışveriş merkezleri için Ramazan kararı.
KKTC'de<br>hükümet krizi

KKTC'de
hükümet krizi

​Başbakan Erhürman istifasını Cumhurbaşkanına sundu.
Türkiye için<br>hayati proje

Türkiye için
hayati proje

50 şehri kapsayan asrın projesi tamamlanıyor.
ABD'ye 'not ediyoruz' tepkisi

ABD'ye 'not ediyoruz' tepkisi

​Dışişleri: YSK'nın kararına herkes saygı göstermeli.
İptal için<br>15 gününüz var

İptal için
15 gününüz var

Oy vermek için tatil planını değiştirecekler dikkat!
Otomobilde<br>kampanya ayı

Otomobilde
kampanya ayı

​Birbirinden cazip fırsatlarla alım imkanı sunuluyor.
Madem 'çete' <br>niye başvurdun

Madem 'çete'
niye başvurdun

CHP, 'satılık çete' diye bahsettiği YSK'ya gitti.
Mariano'nun <br>yerine geliyor

Mariano'nun
yerine geliyor

​G.Saray'da Babel'in ardından bir transfer daha.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.