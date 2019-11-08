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VAN

HDP'li belediyeye terör operasyonu: Başkan ile başkan yardımcısı gözaltında

Van’ın HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ile Başkan Yardımcısı Şehzade Kurt terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ev aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA
İpekyolu Belediyesi
İpekyolu Belediyesi

Van'ın İpekyolu ilçe belediye başkanı HDP'li Azim Yacan, terör soruşturması kapsamında sabah saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL VE ÖRGÜTSEL DOKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Van'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadeli Şubesi ekipleri, bu sabah erken saatlerde 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütünün propagandası yapmak soruşturmaları kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda, İpekyolu Belediye Başkanı HDP'li Azim Yacan ve Başkan Yardımcısı Şehzade Kurt'un da aralarında bulunduğu şüpheliler gözalıtna alındı.

DHA
HDP'li Azim Yacan
  • Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ev aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Polis ekipleri İpekyolu Belediye binasındaki aramalarını ise sürdürüyor
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Ekonomi

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