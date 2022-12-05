Gündem HDPli Buldan 2023 Bütçe Görüşmeleri konuşmasına cezaevindeki Demirtaş ile Yüksekdağa selam vererek başladı
POLİTİKA

HDP'li Buldan 2023 Bütçe Görüşmeleri konuşmasına cezaevindeki Demirtaş ile Yüksekdağ'a selam vererek başladı

2023 Bütçe Görüşmeleri esnasında TBMM'de tümü üzeri konuşmalar da HDP'li Pervin Buldan terörden cezaevinde bulunan Demirtaş ve Yüksekdağ'a selam yolladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDPli Buldan 2023 Bütçe Görüşmeleri konuşmasına cezaevindeki Demirtaş ile Yüksekdağa selam vererek başladı
Pervin Buldan

HDP'li Buldan 2023 Bütçe Görüşmeleri konuşmasına terör örgütüne destek vermekten cezaevinde bulunan Demirtaş ile Yüksekdağ'a selam vererek başladı.

Pervin Buldan'ın TBMM'de yapmış olduğu konuşma:

"Değerli milletvekilleri, bizleri ekranları başında izleyen sevgili halkımız hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlarken demokratik, siyasi mücadelemizin onuru olan Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş, Sebahat Tuncel, Gülten Kışanak, Leyla Güven, İdris Baluken, Ayla Akat Ata başta olmak üzere cezaevindeki tüm arkadaşlarımıza ve geziden tutuklu bulunan tüm yoldaşlarımıza selam ve sevgilerimi gönderiyorum"

HDP'li Pervin Buldan cezaevine selam yolladı
OYNAT 00:43
HDP'li Pervin Buldan cezaevine selam yolladı
HDP'li Buldan 2023 Bütçe Görüşmeleri konuşmasına terör örgütüne destek vermekten cezaevinde bulunan Demirtaş ile Yüksekdağ'a selam vererek başladı.

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