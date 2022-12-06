Türkiye Büyük Millet Meclisi, 12 gün sürecek olan bütçe görüşmelerine geçtiğimiz gün başladı. HDP'li Ebru Günay, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde gerçekleştirdiği konuşmasında, savunmaya ayrılan bütçeye eleştirilerde bulundu.

Savunma alanına ayrılan bütçeden 'silah ve çatışma için ayrılan tutar' diye söz eden Günay, "Türkiye bu harcama rakamlarıyla dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeler arasında 16'ıncı sırada yer almaktadır." dedi.

SAVUNMA BÜTÇESİ HDP'DE RAHATSIZLIĞA NEDEN OLDU

Günay şu ifadeleri kullandı:

"2023 yılı bütçesinde silahlanma ve güvenlik harcamaları için devasa bir tutar ayrılmıştır. Örneğin 2014 yılında güvenlik harcamalarına düşen pay 45 milyar TL iken 2023 yılında bu miktar 469 milyar TL gibi rekor bir rakama ulaşmıştır. Bu tutar Cumhuriyet tarihinin en yüksek silahlanma ve güvenlik bütçesi olmuştur. Silah ve çatışma için ayrılan bu tutar 2023 yılı bütçe giderinin yaklaşık yüzde 10'una tekabül etmektedir. Yani 2023 yılı bütçesindeki her 8 liralık verginin 1 lirası silahlanma ve güvenlik harcamalarına gitmektedir. Türkiye bu harcama rakamlarıyla dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeler arasında 16'ıncı sırada yer almaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde savunma bütçesi ortalama olarak ülkelerin bütçelerinin yalnızca yüzde 3'ü kadar iken Türkiye'de bu oran bütçenin yüzde 11'ine denk gelmektedir."

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OYNAT 01:14 HDP'li Ebru Günay 'silah ve çatışma için ayrılan tutar' sözleriyle savunmaya ayrılan bütçeyi eleştirdi TBMM'de 12 gün sürecek bütçe maratonu geçtiğimiz gün başladı. HDP'li Ebru Günay, bütçe görüşmelerinde gerçekleştirdiği konuşmasında, savunmaya ayrılan bütçeyi eleştirdi. Savunma alanına ayrılan bütçeden 'silah ve çatışma için ayrılan tutar' diye söz eden Günay, 'Türkiye bu harcama rakamlarıyla dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeler arasında 16'ıncı sırada yer almaktadır.' dedi.



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