HDP'li Katırcıoğlu: CHP'ye bir defa oy verdik ama yine vereceğiz diye bir şey yok

HDP vekili Erol Katırcıoğlu, 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin terör örgütü PKK'ya yakın bir medya oluşumuna yaptığı açıklamada, CHP ile 2019 yerel seçimlerinde yaptıkları ittifaka da değindi.

"Kılıçdaroğlu'nun dedikleri olumlu ama yetersiz"

İttifak ortakları CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van'da yaptığı, "Kürt sorununu çözeceğim" çıkışını olumlu fakat yetersiz bulduğunu ifade eden Katırcıoğlu, "Bunu duymaktan memnun oldum. Demokrasi çıtasını yükselteceğini söyleyen CHP’nin söylediğini yapabilmesi için neler yapacağını açıklaması lazım. Kürt sorununu konuşmadan demokrasiyi konuşamayız. İktidara gelirsek Kürt meselesi ile ilgili neler yapacaklarını açıklayabilirdi. Bu yeterli olurdu." dedi.

GÜNDEM HDP'li Erol Katırcıoğlu: Bizim seçmenlerimiz PKK'yı kurmuş aramıza nasıl mesafe koyalım?

"CHP'ye yine oy vereceğiz diye bir şey yok"

CHP'ye gözdağı da veren Katırcıoğlu, "Bazı toplantılarda halk 'Bizim oyumuz çantada keklik değil, CHP bunu bilmiyor mu, bir defa oy verdik ama yine vereceğiz diye bir şey yok. İktidara gelirlerse ne yapacaklarını duymak istiyoruz' diyor bize" ifadelerini kullandı.

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"İttifak şeffaf olmalı CHP'liler bize selam bile vermiyor"

Millet İttifakı'nın daha şeffaf olması gerektiğini vurgulayan Katırcıoğlu, "Parlamentoda bazı CHP milletvekilleri bize selam bile vermiyor. Ama bazıları da bize çok yakın arkadaşlar. Daha laik, daha özgürlükçü bir Türkiye için bizim de gücümüzün katılmasını istiyorlarsa buyurun konuşalım." şeklinde konuştu.

OYNAT 00:42 HDP'li Erol Katırcıoğlu: Bizim seçmenlerimiz PKK'yı kurmuş aramıza nasıl mesafe koyalım? Katıldığı bir canlı yayında 'Neden 'PKK bir terör örgütüdür' diyemiyorsunuz' sorusuna yanıt veren HDP vekili Erol Katırcıoğlu, 'Allah aşkınıza bir annenin çocuğuyla, bir babanın oğluyla ilişkisi arasına biz nasıl mesafe koyabiliriz ki' ifadelerini kullandı. PKK'yı 'seçmenlerinin akrabası' olarak nitelendiren Katırcıoğlu, sözlerinin devamında, 'PKK bu toprakların insanlarından oluşuyor ve bizim seçmenlerimizin çocukları veya akrabaları dağa çıkmışlar ve PKK'yı kurmuşlar.' dedi. BiP'te paylaş

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