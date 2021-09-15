HDP'li Kışanak cezaevinden ittifak ortaklarına yüklendi: Millet İttifakı güven vermiyor

Terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından toplamda 14 yıl 3 ay hapis cezası alan HDP'li Gülten Kışanak, 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerinden ittifak ortakları CHP ve İYİ Parti'ye yüklendi.

Kışanak, cezaevinden 1+1 isimli haber sitesine yaptığı açıklamalarda, HDP'nin yeni kurulacak iktidarın politikalarına etki edecek bir pozisyonda duracağını vurguladı.

"OY VERMEZSEK YENİLGİNİN FATURASINI HDP'YE KESEMEZLER"

Cumhur İttifakı'nın HDP seçmenini kazanmak istemediğini vurgulayan Kışanak, "Benzer bir politikayı tersten Millet İttifakı da izlerse, ya da 'HDP seçmeni seçeneksiz kalıp bize oy verecek' anlayışıyla hareket ederse yanılır. Bu yanılgının faturası ağır olur ve bu fatura HDP’ye kesilemez." diyerek ittifak ortaklarını eleştirdi.

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"MİLLET İTTİFAKI GÜVEN VERMİYOR"

"Millet ittifakı bu haliyle güven vermiyor." diyen Kışanak, "Muhalefet eğer gerçek anlamda bir alternatif olmak istiyorsa demokrasi ve barış konusunda politika üretmek zorunda." şeklinde konuştu.

GÜNDEM CHP, HDP’nin mesajını aldı