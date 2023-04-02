HDP'li Hasip Kaplan Yedili Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu'na oy istedi

HDP'li Kaplan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledi.
14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adayı olan isimler olarak açıklandı.
Muhalefet cephesinde CHP'nin bir önceki seçimdeki adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin oyları bölmesi yönünde büyük bir korku yaşanırken, Kılıçdaroğlu çareyi HDP'nin kapısını çalmakta buldu.
HDP Yedili Masa'daki yerini aldı
Yedili Masa'da yer alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e rağmen HDP ile görüşme gerçekleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, partinin desteğini tam olarak kazandı.
HDP'nin seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararının ardından HDP'li Hasip Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu'na oy istedi.