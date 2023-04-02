HDP'li Hasip Kaplan Yedili Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu'na oy istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını duyurmasının ardından terör örgütü PKK'dan destek mesajları gelmeye devam ediyor. Hain örgütün elebaşı Sabri Ok, 7'li koalisyona desteğini açıklayarak "Amacımız tabii ki siyaset yapmak. Birilerine destek vereceğiz. Birilerine vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu. Ok, ayrıca "Uluslararası güçler, bazen doğrudan ve açık bir şekilde, bazen farklı şekillerde yönetimimize haber gönderdiler, selam gönderdiler.” diyerek küresel çetenin kendilerine destekte bulunduklarını itiraf etti.