HDP'li Hüda Kaya gözaltına alındı





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 6-8 Ekim 2014’te Kobani bahanesiyle düzenlenen terör eylemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, daha önce aralarında eski HDP’li milletvekilleri, parti yöneticileri ve PKK’nın sözde yöneticilerinin de arasında olduğu 102 sanık hakkında Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine dava açmıştı.

Başsavcılık, olay tarihinde HDP MYK üyesi olan eski HDP milletvekili Hüda Kaya’nın da söz konusu terör eylemlerinin başlatılması ve devam ettirilmesi yönünde diğer sanıklarla birlikte hareket ettiğine dair deliller elde etti.

TUTUKLANMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Başsavcılık, Kaya hakkında TCK’nın 302/1 maddesi kapsamında ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma’ suçu başta olmak üzere çok sayıda suçtan yakalama kararı çıkardı. Kaya, yurt dışına çıkmak üzereyken İstanbul Havalimanında yakalanarak gözaltına alındı. Kaya, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.







