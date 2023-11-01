HDP'li Hüda Kaya tutuklandı

Tekirdağ merkezli dört ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Tekirdağ, İstanbul, Van ve Ağrı'da 12 adrese yapılan baskınlarda, aralarında HDP Marmaraeğlisi İlçe Başkanının da olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden DBP genel merkez meclis üyesi A.G., HDP Marmaraereğlisi İlçe Başkanı R.U. ile C.Y. ve Ş.A., ‘Silahlı terör örgütü kurma yönetme ve üye olma’ ile ‘Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma’ suçlarından tutuklandı.