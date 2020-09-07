Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem HDPli Kaplandan Akşenere yeşil ışık Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayıolabilir
ANKARA

HDP'li Kaplan'dan Akşener'e yeşil ışık: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olabilir

HDP'li Kaplan'dan Akşener'e yeşil ışık: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olabilir

HDP'li Hasip Kaplan'ın attığı tweet ile Meral Akşener'e yeşil ışık yakması sosyal medyanın gündemine oturdu. Öte yandan bugün Selahattin Demirtaş'ın "Dışarıda olsam Akşener'in evine giderdim" sözleriyle dikkatlerin yöneldiği Akşener, katıldığı bir programda Demirtaş'ın sözlerine ilişkin "Değerler üzerinden kutuplaştıran, vatandaşı birbiriyle kavga ettiren zihniyeti ortadan kaldırmak için bu partiyi kurduk" demişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hasip Kaplan
Hasip Kaplan

HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e seslenerek, "Dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım’ın kapısını çalar ve 'Kahvaltıya geldik' derdim" ifadelerini kullandı.

  • Buna cevap olarak Meral Akşener FOX TV'de katıldığı programda,"Değerler üzerinden kutuplaştıran, vatandaşı birbiriyle kavga ettiren zihniyeti ortadan kaldırmak için bu partiyi kurduk" diye konuştu.

"Akşener Millet İttifakı'nın adayı olabilir"

Öte yandan HDP'li Hasip Kaplan'ın, "Meral Akşener Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olabilir, kazanması için Cumhurbaşkanı yardımcısının bir Kürt olması şart. Güven bunalımını aşacak adımlar birleştirir" tweeti sosyal medyada gündem oldu.

  • Sosyal medya kullanıcıları, Kaplan'ın tweetinin son açıklamalarla anlam kazandığı yönünde yorumlarda bulundu.

'Dışarıda olsam Akşener'in evine giderdim' diyen Demirtaş'a Akşener'den cevap: Kutuplaşmayı kaldırmak için yola çıktık
OYNAT 00:27
'Dışarıda olsam Akşener'in evine giderdim' diyen Demirtaş'a Akşener'den cevap: Kutuplaşmayı kaldırmak için yola çıktık
HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 'Dışarıda olsaydım Akşener'i evinde ziyaret ederdim' çıkışına, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener FOX TV'de katıldığı programda cevap verdi. Akşener, 'Değerler üzerinden kutuplaştıran, vatandaşı birbiriyle kavga ettiren zihniyeti ortadan kaldırmak için bu partiyi kurduk' ifadelerini kullandı. Akşener net bir ifade kullanmaktan kaçındı.
Abone Ol Google News
Yunan vekildenflaş açıklama

Yunan vekilden
flaş açıklama

'Erdoğan stratejik bir akıl, Türkiye bölgesel bir süper güç.'
HDPli Kaplandan Akşenere yeşil ışık

HDP'li Kaplan'dan
Akşener'e yeşil ışık

​Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olabilir.
Katliam gibi kaza

Katliam gibi kaza

​Mardin'de trafik kazada çok sayıda ölü var.
Yükseliş <br>devam ediyor

Yükseliş
devam ediyor

Sağlık Bakanlığı son 24 saati açıkladı.
Yunanistan'a <br>sert uyarı

Yunanistan'a
sert uyarı

"​Açık söylüyorum, anı geldiğinde korkarım ki bedelini ağır ödemezler."

Tacizci sapık sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Reina saldırısında rekor ceza

Reina saldırısında rekor ceza

Masharipov, 40 kez ağırlaştırılmış müebbet aldı.
Eğitimde yeni dönem başlıyor

Eğitimde yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilen soruya cevap verdi.
Ukrayna'dan Türkiye'ye teklif

Ukrayna'dan Türkiye'ye teklif

'​Türkiye ile ortak uçak üretmek istiyoruz'...
Avrupa sinek avlıyor!

Avrupa sinek avlıyor!

​Yazı boş geçiren turizmciler kış aylarından da umutsuz.

C​umhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde konuşuyor..

​Cenk Tosun için, Everton ile görüşmeler başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.