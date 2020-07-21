Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem HDPli Mensur Işıkın eşinin şikayetinden vazgeçmediği ortaya çıktı
ANKARA

Mensur Işık'ın eşi şikayetinden vazgeçmedi

HDP'li Mensur Işık'ın eşinin şikayetinden vazgeçmediği ortaya çıktı

Eşi HDP Muş Milletvekili Mensur Işık tarafından darp edildiği gerekçesiyle şikayetçi olan Ebru Işık'ın şikayetinden vazgeçtiği iddia edilmişti. Işık'ın şikayetinden vazgeçmediği ortaya çıktı. Öte yandan mağdur Ebru Işık'ın talebi üzerine Ankara 1. Aile Mahkemesi tarafından bugün koruma kararı verildiği öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mensur Işık
Mensur Işık

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın eşi Ebru Işık, eşi tarafından darp edilmesi nedeniyle şikayetçi olmuştu. Ardından, mağdur Işık'ın şikayetten vazgeçtiği iddiaları ortaya atılmıştı ancak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Bugün 'çağrı üzerine koruma kararı' verildi

  • Mensur Işık hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı verilmiş olup mağdur Ebru Işık’ın şikayetinden vazgeçmediği veya ifadesini değiştirmediği anlaşıldı. 1. aile mahkemesi tarafından mağdurun yaptığı başvuru üzerine bugün 21.07.2020 tarihinde çağrı üzerine koruma kararı verildi.

Çağrı üzerine koruma nedir?

  • Acil durumlarda polisi araması bir yerden bir yere giderken yardım talep etmesi.

HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir gözaltına alındı
GÜNDEM
HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir gözaltına alındı

HDP'nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik sosyal medya hesaplarında kadın hakları naraları atmış
GÜNDEM
HDP'nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik sosyal medya hesaplarında kadın hakları naraları atmış
Abone Ol Google News
ABDde korkutan araştırma

ABD'de korkutan araştırma

​Koronavirüs vakaları açıklananın 13 kat fazlası olabilir.
Evine dön Netanyahu!

Evine dön Netanyahu!

İsrail'de halkın tepkisi dinmek bilmiyor.
Yetmiş bir ilde vakalar azaldı

Yetmiş bir ilde
vakalar azaldı

​Bakan Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.
Libya'nın bölünmesine karşıyız

Libya'nın bölünmesine karşıyız

​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, CNN'e konuştu.
On beş gün <br>boyunca yasaklandı

On beş gün
boyunca yasaklandı

​Valilik açıklama yaptı.
Türk halkına<br>sevgim sır değil

Türk halkına
sevgim sır değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

81 il mercek altında

81 il mercek altında

​Türkiye geneli koronavirüs denetimi yapılacak.
Düğünlerin<br>yeni favorisi

Düğünlerin
yeni favorisi

​Hayaller altın, gerçekler altın kaplama gümüş takı.
Yunan ordusunda Navtex paniği

Yunan ordusunda Navtex paniği

​Türk savaş gemileri bölgeye intikal etti.

Milli yıldızın<br>yanına gidiyor

Milli yıldızın
yanına gidiyor

​Avrupa devi Burak Yılmaz için İstanbul'a geldi.

​Erdoğan hükümet sistemini değerlendiriyor.
Transfer dönemine <br>damga vuracak

Transfer dönemine
damga vuracak

​Bonservis bedeli ve yıllık ücreti netleşti.

Elimizden<br>geleni yaptık

Elimizden
geleni yaptık

​Hüseyin Çimşir, bordo mavili camiaya veda etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.