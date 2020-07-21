HDP'li Mensur Işık'ın eşinin şikayetinden vazgeçmediği ortaya çıktı

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın eşi Ebru Işık, eşi tarafından darp edilmesi nedeniyle şikayetçi olmuştu. Ardından, mağdur Işık'ın şikayetten vazgeçtiği iddiaları ortaya atılmıştı ancak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
Bugün 'çağrı üzerine koruma kararı' verildi
- Mensur Işık hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı verilmiş olup mağdur Ebru Işık’ın şikayetinden vazgeçmediği veya ifadesini değiştirmediği anlaşıldı. 1. aile mahkemesi tarafından mağdurun yaptığı başvuru üzerine bugün 21.07.2020 tarihinde çağrı üzerine koruma kararı verildi.
Çağrı üzerine koruma nedir?
- Acil durumlarda polisi araması bir yerden bir yere giderken yardım talep etmesi.