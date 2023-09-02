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HDP'li Meral Danış Beştaş: Biz Ümit Özdağ bakan olsun diye mi Kılıçdaroğlu'na oy verdik?

HDP vekili Meral Danış Beştaş, kendilerinden habersiz şekilde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile 'gizli' protokol imzalayan ittifak ortağı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. "Biz Ümit Özdağ bakan olsun diye mi Kılıçdaroğlu’na oy verdik?" diyen Beştaş, yaşananları 'korkunç' olarak niteleyip, "Milyonlarca insan oy Kemal Kılıçdaroğlu'na istedik, 'bir oy HDP'ye bir oy Kılıçdaroğlu'na' dedik." diye konuştu.

00:08 . 2/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Özdağ ile Kılıçdaroğlu'nun 'gizli' protokolü HDP'li Meral Danış Beştaş'ı kızdırdı.

Özdağ ile Kılıçdaroğlu'nun 'gizli' protokolü HDP'li Meral Danış Beştaş'ı kızdırdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde 'gizli' bir protokol imzalamıştı. Protokole göre, Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı olacağı ve birkaç bakanlık ile birlikte MİT Başkanlığını da alacağı ortaya çıkmıştı. Özdağ, yaptığı açıklamada alacakları diğer iki koltuğun Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı olduğunu söyledi.

Gelişmelere ilişkin katıldığı Halk TV canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Millet İttifakı'nın ortağı HDP'nin vekili Meral Danış Beştaş, Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef aldı.

HDP'li Meral Danış Beştaş: Biz Ümit Özdağ bakan olsun diye mi Kılıçdaroğlu'na oy verdik?

"Biz Ümit Özdağ bakan olsun diye mi Kılıçdaroğlu’na oy verdik?"
diyen Beştaş,
"Milyonlarca insan oy Kemal Kılıçdaroğlu'na istedik, 'bir oy YSP'ye (HDP) bir Kılıçdaroğlu'na' dedi
k." diye konuştu.


"Korkunç buluyorum"

HDP vekili,
"Bırakın bizi kendi arkadaşları bile bilmiyor. Bunu korkunç buluyorum. Bizim partimiz Ümit Özdağ’ın Kılıçdaroğlu’na sunduğu şartları asla kabul etmez."
ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun 'özgürlük' vadettiği HDP'li Figen Yüksekdağ da benzer açıklama yapmıştı: Seçimlerde destek vermemiz yanlıştı

Terör soruşturmaları kapsamında tutuklanan HDP eski Eş Başkanı Figen Yüksekdağ, ittifak ortağı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdikleri destekten pişman olmuştu.

CHP liderinin 'özgürlük' vadettiği Yüksekdağ,
"Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararları yanlıştı. Ben de dahil cezaevindeki HDP'li siyasetçiler, kendi adayımızı göstermeyi savunmuştuk
" demişti.



#Meral Danış Beştaş
#CHP
#HDP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ümit Özdağ
22 dakika önce
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