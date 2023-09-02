Özdağ ile Kılıçdaroğlu'nun 'gizli' protokolü HDP'li Meral Danış Beştaş'ı kızdırdı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde 'gizli' bir protokol imzalamıştı. Protokole göre, Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı olacağı ve birkaç bakanlık ile birlikte MİT Başkanlığını da alacağı ortaya çıkmıştı. Özdağ, yaptığı açıklamada alacakları diğer iki koltuğun Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı olduğunu söyledi.
Gelişmelere ilişkin katıldığı Halk TV canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Millet İttifakı'nın ortağı HDP'nin vekili Meral Danış Beştaş, Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef aldı.
HDP'li Meral Danış Beştaş: Biz Ümit Özdağ bakan olsun diye mi Kılıçdaroğlu'na oy verdik?
"Korkunç buluyorum"
Kılıçdaroğlu'nun 'özgürlük' vadettiği HDP'li Figen Yüksekdağ da benzer açıklama yapmıştı: Seçimlerde destek vermemiz yanlıştı
Terör soruşturmaları kapsamında tutuklanan HDP eski Eş Başkanı Figen Yüksekdağ, ittifak ortağı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdikleri destekten pişman olmuştu.