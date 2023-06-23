HDP'li Meral Danış Beştaş MİT operasyonuyla öldürülen teröristler için hesap sordu

HDP'li Özgül Saki, İstanbul'da izinsiz LGBT gösterisine müdahale eden Türk polisine hakaretlerde bulundu. Saki, Türk polisine "adeta bir işgalci kuvvet gibi Taksim'in her tarafını işgal etmesi nedeniyle" ifadeleriyle 'işgalci' dedi. Saki'nin skandal sözlerine cevap veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kahraman polisimiz tarih boyunca, 'işgalci zihniyetlerle' ve 'toplumumuzun değerlerini' hiçe sayanlarla mücadele etmiştir. Dün böyleydi, bugün böyle, yarın da böyle olacaktır." açıklamasında bulundu.