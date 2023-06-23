HDP'li Meral Danış Beştaş MİT operasyonuyla öldürülen teröristler için hesap sordu

HDP'li Meral Danış Beştaş, Meclis çatısı altında yaptığı konuşmada MİT'in SİHA'larla imha ettiği teröristlere arka çıktı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türkiye sınırında bulunan Suriye Kamışlı'da terör örgütü PKK/YPG'li teröristleri taşıyan bir aracı SİHA'lar ile imha etti.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, operasyonda örgütün sözde komutanı öldürüldü. MİT'in başarılı operasyonunda öldürülenlerin PKK/YPG'nin sözde Kamışlı Kantonu Eş Başkanı Yusra Derviş ile teröristler Liman Şiveş ve Fırat Tuma olduğu öğrenildi.