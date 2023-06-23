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HDP'li Meral Danış Beştaş MİT operasyonuyla öldürülen teröristler için hesap sordu

HDP'li Meral Danış Beştaş, TBMM'de yaptığı konuşmada, MİT'in SİHA'larla etkisiz hale getirdiği teröristlere sahip çıktı. Eli kanlı teröristleri savunan Beştaş, "Bağımsız bir ülkenin sınırları içinde başka bir ülkenin SİHA'larla siyasi suikast işlemesin meşruiyeti ve hukuka uygunluğu yoktur" ifadelerini kullandı.

15:56 . 23/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
HDP'li Meral Danış Beştaş, Meclis çatısı altında yaptığı konuşmada MİT'in SİHA'larla imha ettiği teröristlere arka çıktı.

HDP'li Meral Danış Beştaş, Meclis çatısı altında yaptığı konuşmada MİT'in SİHA'larla imha ettiği teröristlere arka çıktı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türkiye sınırında bulunan Suriye Kamışlı'da terör örgütü PKK/YPG'li teröristleri taşıyan bir aracı SİHA'lar ile imha etti.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, operasyonda örgütün sözde komutanı öldürüldü. MİT'in başarılı operasyonunda öldürülenlerin PKK/YPG'nin sözde Kamışlı Kantonu Eş Başkanı Yusra Derviş ile teröristler Liman Şiveş ve Fırat Tuma olduğu öğrenildi.

Beştaş Meclis'te öldürülen teröristleri savundu

HDP'li Meral Danış Beştaş, MİT'e ait SİHA'larla öldürülen teröristlere sahip çıktı. Beştaş, Meclis'te yaptığı konuşmada
"Bu uluslararası hukukta ne anlama geliyor. Bağımsız bir ülkenin sınırları içinde başka bir ülkenin SİHA'larla siyasi suikast işlemesin meşruiyeti ve hukuka uygunluğu yoktur"
ifadelerini kullandı.


#Meral Danış Beştaş
#HDP
#TBMM
#MİT
#SİHA
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