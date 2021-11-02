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POLİTİKA

HDP de PKK'yla aynı cümlelerle CHP'yi uyardı: Destek yoksa iktidar olamazsın

Dün terör örgütü PKK elebaşı Mustafa Karasu'nun röportaj verdiği örgüt kanalı, bugün HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ı ekranlarına çıkardı. Beştaş, PKK'lı Karasu'nun kullandığı aynı cümlelerle CHP'ye gözdağı verdi.

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Haber Merkezi AA
​HDPli Meral Danış Beştaş PKK elebaşı Mustafa Karasu ile aynı cümlelerle CHPyi uyardı: Destek yoksa iktidar olamazsın
PKK elebaşı Mustafa Karası - HDP'li Meral Danış Beştaş

CHP'nin, Türk askerinin gerektiği durumda Irak ve Suriye'de iki yıl daha görev yapmasına ilişkin tezkereye "hayır" oyunu vermesiyle ilgili tartışmalar sürerken, terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP'den dikkat çeken açıklamalar geliyor.

Konuyla ilgili örgüt yayın organına açıklamada bulunan PKK elebaşı Mustafa Karasu, CHP'ye gözdağı vererek "Baktılar ki, eğer savaş tezkeresine oy verirse iktidar olma iddiasını sürdüremez." dedi.

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Karasu'dan bir gün sonra aynı PKK kanalına konuşan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise örgüt elebaşı ile aynı ifadeleri kullanarak "Muhalefetin bu yöntemle Türkiye'de yönetime gelemeyeceğini gördüğünü umuyorum." sözleriyle ittifak ortaklarına aba altından sopa gösterdi.

HDP de PKK'yla aynı cümlelerle CHP'yi uyardı: Destek yoksa iktidar olamazsın
OYNAT 00:30
HDP de PKK'yla aynı cümlelerle CHP'yi uyardı: Destek yoksa iktidar olamazsın
Dün terör örgütü PKK elebaşı Mustafa Karasu'nun röportaj verdiği örgüt kanalı, bugün HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ı ekranlarına çıkardı. Beştaş, PKK'lı Karasu'nun kullandığı aynı cümlelerle CHP'ye gözdağı verdi.

"YÜKSEK SESLE SÖYLEMESELER DE ÇOK GÜÇLÜ BİR ETKİMİZ VAR"

HDP'nin ısrarının CHP'yi bu çizgiye çekip çekmediğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Beştaş, "Mutlaka etkileşim olmuştur. Yüksek sesle söylemeseler de çok güçlü bir etkimiz var inanıyorum, bunu gözlemliyorum da." diye konuştu.

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