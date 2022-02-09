HDP'li Beştaş'tan ittifak ortaklarına tepki: Evet demeselerdi Demirtaş ve Yüksekdağ hapiste olmayacaktı

HDP'li Meral Danış Beştaş, partilerine açılan kapatma davası ve fezlekeler üzerinden muhalefetin geçmişteki tutumunu eleştirdi. Muhalefet partilerinin 2010-2013 yılları arasında iktidara destek vererek partilerinin mensupları hakkında hazırlanan fezlekelere 'evet' dediğini vurgulayan Beştaş, "Eğer muhalefet ‘evet’ demeseydi, bugün Figen Yüksekdağ, Sebahat Tuncel ve Selahattin Demirtaş olmak üzere diğer arkadaşlarımız içeride olmayacaktı." diye konuştu.
Muhalefet partilerinin 2010-2013 yılları arasında iktidara destek vererek partilerinin mensupları hakkında hazırlanan fezlekelere 'evet' dediğini vurgulayan Beştaş, "Eğer muhalefet ‘evet’ demeseydi, bugün Figen Yüksekdağ, Sebahat Tuncel ve Selahattin Demirtaş olmak üzere diğer arkadaşlarımız içeride olmayacaktı." diye konuştu.
Beştaş sözlerinin devamında, "O dönem muhalefetin eline yağ süren, güçlü bir açıklamalar ve destekle dokunulmazlıklar 2016 Mayıs ayında kaldırdı." dedi.