Gündem HDPli Beştaştan ittifak ortaklarına tepki Evet demeselerdi Demirtaş ve Yüksekdağ hapiste olmayacaktı
POLİTİKA

HDP'li Beştaş'tan ittifak ortaklarına tepki: Evet demeselerdi Demirtaş ve Yüksekdağ hapiste olmayacaktı

HDP'li Meral Danış Beştaş, partilerine açılan kapatma davası ve fezlekeler üzerinden muhalefetin geçmişteki tutumunu eleştirdi. Muhalefet partilerinin 2010-2013 yılları arasında iktidara destek vererek partilerinin mensupları hakkında hazırlanan fezlekelere 'evet' dediğini vurgulayan Beştaş, "Eğer muhalefet ‘evet’ demeseydi, bugün Figen Yüksekdağ, Sebahat Tuncel ve Selahattin Demirtaş olmak üzere diğer arkadaşlarımız içeride olmayacaktı." diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​HDPli Meral Danış Beştaştan ittifak ortaklarına tepki: Evet demeselerdi Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hapiste olmayacaktı
HDP'li Meral Danış Beştaş

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, terör örgütü PKK yandaşı bir basın organına verdiği röportajda, partilerine açılan kapatma davasına değindi.

Beştaş, HDP'ye açılan kapatma davası üzerinden ittifak ortaklarının geçmişteki tutumunu eleştirdi.

HDP'den örtülü 'isyan' çağrısı: Sokağa çıkarak tepkinizi dile getirin
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HDP'den örtülü 'isyan' çağrısı: Sokağa çıkarak tepkinizi dile getirin

"MUHALEFET 'EVET' DEMESEYDİ DEMİŞTAŞ İÇERDE OLMAYACAKTI"

Muhalefet partilerinin 2010-2013 yılları arasında iktidara destek vererek partilerinin mensupları hakkında hazırlanan fezlekelere 'evet' dediğini vurgulayan Beştaş, "Eğer muhalefet ‘evet’ demeseydi, bugün Figen Yüksekdağ, Sebahat Tuncel ve Selahattin Demirtaş olmak üzere diğer arkadaşlarımız içeride olmayacaktı." diye konuştu.

Beştaş sözlerinin devamında, "O dönem muhalefetin eline yağ süren, güçlü bir açıklamalar ve destekle dokunulmazlıklar 2016 Mayıs ayında kaldırdı." dedi.

HDP'li Semra Güzel ve terörist sevgilisinin yeni fotoğrafları ortaya çıktı
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HDP vekili Semra Güzel'in terör kampında, öldürülen teröristle fotoğrafları ortaya çıkmıştı.
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Tepki toplayan görüntülerin ardından harekete geçen yetkililer, Güzel hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlamıştı.
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TBMM Hazırlık Komisyonu tarafından HDP vekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin kararının ardından hazırlanan rapor TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna bugün sunulmuştu.
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Gelişmeler sıcaklığını korurken, Güzel'in terörist sözlüsü ile çekilen yeni fotoğrafları ortaya çıktı.
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SuperHaber yazarı Ceyhun Bozkurt tarafından servis edilen görüntülerde, Güzel'in öldürülen terörist ile samimi pozları yer alıyor.
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SEMRA GÜZEL'İN BİLEKLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ<br><br>Güzel'in kolunda sarı, kırmızı ile yeşil renkteki örgütü sembolize eden bileklik olduğu görülüyor.
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İşte HDP'li Semra Güzel ve terörist sevgilisi Volkan Bora'nın çok konuşulacak fotoğrafları;
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HDP'li Semra Güzel ve terörist sevgilisinin yeni fotoğrafları ortaya çıktı
HDP vekili Semra Güzel'in, PKK kamplarında sözlüsü Volkan Bora ile çektirdiği yeni fotoğraflar ortaya çıktı.
Haliçte korkutan görüntü

Haliç'te korkutan görüntü

​Balıkçılardan 'lağım suyu' isyanı.
Hayatları ipe bağlı

Hayatları ipe bağlı

​Biriken karlar onların ekmek kapısı.
HDPli Beştaştan ittifak ortaklarına tepki: Evet demeselerdi Demirtaş ve Yüksekdağ hapiste olmayacaktı

​Afrin'de PKK'lı 4 terörist 13 kilo C4 patlayıcı ile yakalandı.

Yapımı 3 ay sürdü: Dünyada tek.

​Bugün 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Binali Yıldırım: KKTC'nin meşru hakları maalesef tanınmamak suretiyle gasp edilmektedir
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Binali Yıldırım: KKTC'nin meşru hakları maalesef tanınmamak suretiyle gasp edilmektedir

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakalları 12. kez toplandı. İstanbul'da düzenlenen toplantıya 5 Türk Devleti'nden temsilci katıldı. Toplantı sonrası Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım açıklama yaptı. Binali Yıldırım “Kazakistan'daki olaylar başlar başlamaz derhal gelişmeleri yakın takibe aldık. Kazakistan'da yaşanan olaylardan çıkaracağımız elbette dersler var. Kıbrıs Türkleri Türk Dünyası'nın ayrılmaz bir parçasıdır. KKTC'nin meşru hakları maalesef tanınmamak suretiyle gasp edilmektedir. Türk Devletleri Teşkilatı'nın faaliyetlerinde Kuzey Kıbrıs'ın yer alması için gayret gösteriyoruz" dedi.
CHP'li vekilin cenaze üzerinden karalama operasyonunu Sivas Valisi Salih Ayhan çürüttü
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CHP'li vekilin cenaze üzerinden karalama operasyonunu Sivas Valisi Salih Ayhan çürüttü

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas'ın Zara ilçesindeki iki köyde şiddetli kar yağışı sonrası cenazelerin kızakla defin yerine götürülürken çekilen videolarını sosyal medya hesabından paylaşarak algı operasyonu yapmaya kalkıştı. O iddiaları, Sivas Valisi Salih Ayhan çürüttü. Cenazelerin köye gelmeden önce yolların açıldığını fotoğraflarıyla belgeleyen Vali Ayhan, istenmeyen görüntülerin cenaze sahiplerinin cenazeleri aceleyle köyün dışında bir yere defnetmek istemeleri üzerine ortaya çıktığını söyledi.
Cengiz Ünder'in golü 'en güzel gol' seçildi
Spor

Cengiz Ünder'in golü 'en güzel gol' seçildi

Marsilya forması giyen mMilli futbolcumuz Cengiz Ünder'in Lille'e attığı gol, "Ligue 1'de ocak ayının en güzel golü" seçildi.

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