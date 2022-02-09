HDP'li Beştaş'tan ittifak ortaklarına tepki: Evet demeselerdi Demirtaş ve Yüksekdağ hapiste olmayacaktı

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, terör örgütü PKK yandaşı bir basın organına verdiği röportajda, partilerine açılan kapatma davasına değindi.

Beştaş, HDP'ye açılan kapatma davası üzerinden ittifak ortaklarının geçmişteki tutumunu eleştirdi.

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"MUHALEFET 'EVET' DEMESEYDİ DEMİŞTAŞ İÇERDE OLMAYACAKTI"

Muhalefet partilerinin 2010-2013 yılları arasında iktidara destek vererek partilerinin mensupları hakkında hazırlanan fezlekelere 'evet' dediğini vurgulayan Beştaş, "Eğer muhalefet ‘evet’ demeseydi, bugün Figen Yüksekdağ, Sebahat Tuncel ve Selahattin Demirtaş olmak üzere diğer arkadaşlarımız içeride olmayacaktı." diye konuştu.

Beştaş sözlerinin devamında, "O dönem muhalefetin eline yağ süren, güçlü bir açıklamalar ve destekle dokunulmazlıklar 2016 Mayıs ayında kaldırdı." dedi.

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