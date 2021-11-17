Gündem HDP Kılıçdaroğlunun Kandil çıkışından rahatsız Tezkereye karşı çıkıp daha büyük tezkere gerektiren olayı gündeme getiriyor
POLİTİKA

HDP Kılıçdaroğlu'nun 'Kandil' çıkışından rahatsız: Tezkereye karşı çıkıp daha büyük tezkere gerektiren olayı gündeme getiriyor

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, ittifak ortakları CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kandil'i yerle yeksan edeceğim' çıkışına tepki gösterdi. Sancar, Kılıçdaroğlu'nun 'tutarsız' olduğunu vurgulayarak, "Bir yandan tezkereye karşı çıkacaksınız, sonra da çok daha büyük bir tezkere gerektiren olayı gündeme getireceksiniz, bu yanlış." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDPli Mithat Sancar Kemal Kılıçdaroğlunun Kandil çıkışından rahatsız oldu: Tezkereye karşı çıkıp daha büyük tezkere gerektiren olayı gündeme getiriyor​
Mithat Sancar

Suriye ve Irak'taki terör örgütlerine yönelik sınır ötesi operasyonlar için istenen iki yıllık tezkereye 'hayır' oyu veren CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde Kandil’e operasyon sözü vermişti.

Kılıçdaroğlu, ittifak ortakları HDP'nin baskısıyla aldıkları tezkere kararı sonrası, kendilerini eleştirenlere, "Söz veriyorum, o Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem bana Kılıçdaroğlu demesinler" demişti.

Sınır ötesi tezkereye hayır diyen Kılıçdaroğlu: Kandil'i yerle yeksan edeceğim
GÜNDEM
Sınır ötesi tezkereye hayır diyen Kılıçdaroğlu: Kandil'i yerle yeksan edeceğim

HDP 'KANDİL' ÇIKIŞINDAN RAHATSIZ OLDU

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, terör örgütü PKK'ya yakın bir medya kuruluşuna yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının 'tutarsız' olduğunu ifade etti.

Sancar, CHP liderini, "Bir yandan tezkereye karşı çıkacaksınız, sonra da çok daha büyük bir tezkere gerektiren olayı gündeme getireceksiniz, bu yanlış. Sıkıştığı anda iktidarın çizdiği oyun sahasına geri dönmek zayıflıktır." diyerek hedef aldı.

HDP Kılıçdaroğlu'nun 'Kandil' çıkışından rahatsız: Tezkereye karşı çıkıp daha büyük tezkere gerektiren olayı gündeme getiriyor
OYNAT 00:58
HDP Kılıçdaroğlu'nun 'Kandil' çıkışından rahatsız: Tezkereye karşı çıkıp daha büyük tezkere gerektiren olayı gündeme getiriyor
HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, ittifak ortakları CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kandil'i yerle yeksan edeceğim' çıkışına tepki gösterdi. Sancar, Kılıçdaroğlu'nun 'tutarsız' olduğunu vurgulayarak, 'Bir yandan tezkereye karşı çıkacaksınız, sonra da çok daha büyük bir tezkere gerektiren olayı gündeme getireceksiniz, bu yanlış.' dedi.

Kılıçdaroğlu'nun 'Kandil' çıkışı terör örgütü PKK'yı şaşırttı: Nalına da mıhına da vuruyor
OYNAT 02:11
Kılıçdaroğlu'nun 'Kandil' çıkışı terör örgütü PKK'yı şaşırttı: Nalına da mıhına da vuruyor
Terör örgütü PKK'nın elebaşı Duran Kalkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler.' sözüyle ilgili açıklamada bulundu. Bunu 'çok şaşırtıcı' bulduğunu belirten terörist Kalkan, 'Nalına da vuruyor mıhına da vuruyor.' diyerek Millet İttifakı'nın kendilerini bir yandan desteklerken bir yandan da tehdit ettiğini ima etti.

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