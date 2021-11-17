Suriye ve Irak'taki terör örgütlerine yönelik sınır ötesi operasyonlar için istenen iki yıllık tezkereye 'hayır' oyu veren CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde Kandil’e operasyon sözü vermişti.

Kılıçdaroğlu, ittifak ortakları HDP'nin baskısıyla aldıkları tezkere kararı sonrası, kendilerini eleştirenlere, "Söz veriyorum, o Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem bana Kılıçdaroğlu demesinler" demişti.

GÜNDEM Sınır ötesi tezkereye hayır diyen Kılıçdaroğlu: Kandil'i yerle yeksan edeceğim

HDP 'KANDİL' ÇIKIŞINDAN RAHATSIZ OLDU

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, terör örgütü PKK'ya yakın bir medya kuruluşuna yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının 'tutarsız' olduğunu ifade etti.

Sancar, CHP liderini, "Bir yandan tezkereye karşı çıkacaksınız, sonra da çok daha büyük bir tezkere gerektiren olayı gündeme getireceksiniz, bu yanlış. Sıkıştığı anda iktidarın çizdiği oyun sahasına geri dönmek zayıflıktır." diyerek hedef aldı.

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OYNAT 00:58 HDP Kılıçdaroğlu'nun 'Kandil' çıkışından rahatsız: Tezkereye karşı çıkıp daha büyük tezkere gerektiren olayı gündeme getiriyor HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, ittifak ortakları CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kandil'i yerle yeksan edeceğim' çıkışına tepki gösterdi. Sancar, Kılıçdaroğlu'nun 'tutarsız' olduğunu vurgulayarak, 'Bir yandan tezkereye karşı çıkacaksınız, sonra da çok daha büyük bir tezkere gerektiren olayı gündeme getireceksiniz, bu yanlış.' dedi. BiP'te paylaş

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