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POLİTİKA

HDP'li Sancar orman yangınları üzerinden muhalefete 'ittifak' çağrısı yaptı: Gelin birlikte çalışalım

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, son bir haftada yurdun çeşitli noktalarında çıkan orman yangınlarından en çok etkilenen iller arasında yer alan Muğla'ya gitti. Burada yangınlar üzerinden siyaset yapan Sancar, Milas Belediye Başkanı CHP'li Muhammet Tokat'ın makamında muhalefet partilerine 'bir kez daha ittifak kuralım' çağrısı yaptı. Sancar, "Gelin birlikte çalışalım. Bu toplumu iktidarın, fesat, fitne çevrelerinin oyunlarına terk etmeyelim. Bu oyunu bozmak için en büyük imkanımız toplumsal dayanışma ve demokratik güç birliğidir." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​HDPli Mithat Sancar orman yangınları üzerinden muhalefete ittifak çağrısı yaptı: Gelin birlikte çalışalım
Mithat Sancar - Muhammet Tokat

Türkiye, bir haftayı aşkın süredir, yurdun dört bir yanında çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Son 9 günde, 38 ilde 180 orman yangınını kontrol altına alındı. Muğla'nın başını çektiği beş ilde ise, 12 farklı orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar aralıksız sürerken muhalefet partileri ise, her fırsatta yangınlar üzerinden siyaset yaparak hükümeti hedef alıyor.

Bugün Muğla'ya bağlı Milas ilçesine giden HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, terör örgütü PKK'nın sabotaj ihtimalini göz ardı ederek, yangınların iklim krizi nedeniyle çıktığını öne sürdü.

"Ekolojik felaketle de yönetim felaketiyle de mücadele edecek gücümüz var. Yeter ki el ele verelim, yan yana duralım, dayanışmayı büyütelim." diyen Sancar, daha sonra Milas Belediye Başkanı CHP'li Muhammet Tokat'ı makamında ziyaret etti.

Muhalefete ittifak çağrısı: Gelin hükümete karşı birlik olalım

Ziyaret sırasında orman yangınları üzerinden hükümeti hedef alan Sancar, tüm muhalefet partilerine "birlik olalım" çağrısı yaptı.

"Bir önerim var" diyen Sancar, "Muhalefet partilerinin hemen bir koordinasyon kurmasında büyük fayda var. Gecikmeden, Türkiye toplumunu iktidarın keyfine terk etmeyecek bir çalışmaya girmek muhalefetin sorumluluğumuzdur. İktidar "bunları yapmadı" demek yerine biz alternatifleri toplumsal demokratik güçler olarak ortaya koymak zorundayız. Bu çağrıyı tüm muhalefet partilerine yapmak istedim. Gelin birlikte çalışalım. Bu toplumu iktidarın, fesat fitne çevrelerinin oyunlarına terk etmeyelim. Bu oyunu en büyük imkanımız toplumsal dayanışma ve demokratik güç birliğidir." dedi.

HDP'li Sancar orman yangınları üzerinden muhalefete 'ittifak' çağrısı yaptı: Gelin birlikte çalışalım
OYNAT 01:08
HDP'li Sancar orman yangınları üzerinden muhalefete 'ittifak' çağrısı yaptı: Gelin birlikte çalışalım
HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, son bir haftada yurdun çeşitli noktalarında çıkan orman yangınlarından en çok etkilenen iller arasında yer alan Muğla'ya gitti. Burada yangınlar üzerinden siyaset yapan Sancar, Milas Belediye Başkanı CHP'li Muhammet Tokat'ın makamında muhalefet partilerine 'bir kez daha ittifak kuralım' çağrısı yaptı. Sancar, 'Gelin birlikte çalışalım. Bu toplumu iktidarın, fesat, fitne çevrelerinin oyunlarına terk etmeyelim. Bu oyunu bozmak için en büyük imkanımız toplumsal dayanışma ve demokratik güç birliğidir.' dedi.

Pervin Buldan da ittifak çağrısı yapmıştı

HDP'nin diğer Eş Başkanı Pervin Buldan da, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, 2019 yerel seçimlerinde birlikte hareket ettiği Millet İttifakı'na çağrı yapmış, "yeniden" birlik olalım mesajı vermişti.

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