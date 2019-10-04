HDP’li Mızraklı terör örgütü PYD’yi övdü, CHP’li Kaftancıoğlu işbirliği mesajı verdi: Umudu diri tutalım

HDP’li Mızraklı’nın terör örgütünü öven sözleri karşısında hiçbir tepki göstermeyen CHP’li Kaftancoğlu, iki parti arasındaki işbirliğinin önemine değindi.

İstanbul Tabip Odası’nda düzenlenen Seçme, Seçilme Hakkına, Seçmen İradesine Saygı” konulu panelde, terör soruşturması kapsamında görevden alınarak yerine kayyum atanan HDP’li Selçuk Mızraklı ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu buluştu.

Konuşma öncesi samimi pozlar veren ikili, konuşmalarında HDP ve CHP arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti.

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“Beni ben olarak kabullendiğin zaman, yan yana durabiliriz, zorlukları alt edebiliriz. 31 Mart’ta bunu gösterdik. Birilerine yetmemiş olacak ki 23 Haziran’da da silleyi yediler” diyerek Kaftancıoğlu’na atıfta bulunan HDP’li Mızraklı, terör örgütü PYD ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

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“Şimdi Suriye’ye bakın. Sınırda IŞİD’lilerle yan yana duranları, gülümseyenleri.

Bir olursak bu zulmü bitirecek kapasitemiz var.

HDP’li Mızraklı’nın terör örgütünü öven sözleri karşısında hiçbir tepki göstermeyen CHP’li Kaftancoğlu, iki parti arasındaki işbirliğinin önemine değindi.

Kaftancıoğlu, “Zalimlerin en zor dönemleri biraz geri attıkları dönemlerdir. Zulümlerinin en çok arttığı dönemler ise sonlarının yaklaştığı dönemlerdir. Diyarbakır, Van, Mardin’e yapılanlar zulümdür” diye konuştu.