HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu yine provokasyon peşinde

Terör örgütüne karşı yurt içi ve sınır ötesinde operasyonlar devam ederken, ortalığı karıştırmak isteyen, halkı kin ve nefretle beslemek isteyen fırsatçılar da ortaya çıkmaya başladı. Van'ın Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi Onikidere mezrasında PKK'lı olduğu belirlenen bir şahsın gözaltına alınırken bölgede bulunan köylüler zanlıyı askerlerin elinden almaya kalkıp, taşkınlık çıkarınca ortalığı yatıştırmak ve düzeni sağlamak adına Mehmetçik havaya ateş açtı.

PKK'LI TERÖRİSTİ SAVUNDU

Bu olayın görüntülerini paylaşan HDP'li vekil Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türk askerini karalama ve bölgede bulunan halkla ile askerler arasında sorun çıkarma sinsiliğiyle olayı çok farklı göstermeye çalıştı. Askerlerin zorbalık yaptığını dile getiren Gergerlioğlu, atılan taşları, askerlerin üzerine yürüyen kalabalığı görmezden gelerek gözaltına alınan bir PKK'lı teröristin de adeta savunuculuğunu üstlendi.

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Adli bir zanlının gözaltına alınma şekli!



Görüntüler ürkütücü@TC_icisleri açıklama yapmalı



Bir gözaltı böyle mi yapılır?

Bu nasıl korkutmadır? https://t.co/9EJrXKdE6Y — Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) June 20, 2022

PKK/KCK ÜYESİ VE ÇO K SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

Van Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Olay, 20 Haziran 2022 günü 'kasten adam öldürme, PKK/KCK terör örgütü mensubu olma, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve iş-çalışma hürriyetini ihlal suçu' olmak üzere toplam 5 ayrı suçtan hakkında yakalama emri bulunan şüpheli şahsın yakalanması maksadıyla icra edilen operasyon esnasında meydana gelmiştir.

GÜNDEM HDP'li Gergerlioğlu hakkında yeni iddianame

JANDARMAYA TAŞ ATILDI

M.E.A.’nın gözaltına alınması sırasında yakınları tarafından jandarma araçlarına taş atılması üzerine, jandarma personeli havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmış, şüpheli gözaltına alınarak emniyetli şekilde adli makamlara sevki yapılmıştır. Şüpheli M.E.A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır.

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Türk askerine karşı yapmaya kalkıştığı bu çirkin karalama kampanyası elinde patlayan Gergerlioğlu'nun bu ilk vukuatı değil. HDP'li milletvekili daha önce FETÖ'cülerin sık sık dillendirdiği 'Çıplak arama' yalanını da ortaya atmıştı. Daha sonra ortaya çıkan görüntülerle bu durumun da yalan olduğu anlaşılmıştı.