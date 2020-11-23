HDP'li Paylan'dan ortak anayasa açıklaması: Çeşitli çalışmalar oldu

İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, 2018 seçimlerinden önce CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin ortak anayasa çalışması yaptığını iddia etmişti.
Tartışmalara neden olan iddianın ardından, konuya ilişkin söz konusu partilerden açıklamalar gelmeye devam ediyor.
"Geçmişte bu tip çalışmalar olmuştur"
Son olarak HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, partilerin anayasa çalışması için bir araya gelmesinin doğal olduğunu söyleyerek, "Girişim oldu" dedi.
"CHP, HDP ve İYİ Parti ortak anayasa taslağı hazırladı mı?" sorusunu yanıtlayan Paylan, "Bir anayasa çalışması hep beraber yapabilmeliyiz. Geçmişte bu tip çalışmalar olmuştur. Bu bir girişimdir. Anayasa çalışması girişim olarak kalmıştır. Çeşitli çalışmalar bu anlamda olmuştur. Olması doğal olandır" cevabını verdi.