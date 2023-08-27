HDP’li Pervin Buldan 'Mücadelemiz sürecek' diyerek bir kez daha terörist başı Öcalan'a özgürlük istedi

"Mutlak tecrit karşısında kararlı bir biçimde mücadeleyi yürüteceğimizin sözünü bir kez daha bu kürsüden vermek istiyorum. İmralı'da Sayın Öcalan'a tecrit uygulayan devlet aklı şunu iyi bilsin ki, çözümün ve barışın yolunu asla tıkayamazsınız ve biz tecridi mücadelemizle mutlaka yıkacağız. Öcalan'a uygulanan tecrit aynı zamanda barışa, demokrasiye, bu ülkenin geleceğine uygulanan bir tecrittir.”