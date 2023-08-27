HDP’li Pervin Buldan 'Mücadelemiz sürecek' diyerek bir kez daha terörist başı Öcalan'a özgürlük istedi

HDP'li Pervin Buldan partisinin kongresinde terör propagandası yaparak terörist Öcalan'a özgürlük istedi.
Terör örgütü PKK ile olan yakın bağı nedeniyle hakkında kapatma davası açılan HDP, olağanüstü kongresini Ankara'da gerçekleştirdi.
Kongrede açıklama yapan HDP'li Pervin Buldan, bir kez daha kapatma davasının ne kadar yerinde olduğunu gözler önüne seren açıklamalarda bulundu.
Terörist başı Öcalan'ın özgürlüğünü isteyen Buldan, bunun için mücadele edeceklerinin sözünü verdi.
Bebek katili Öcalan'ın özgürlüğünü istedi
Öte yandan HDP'nin yeni eş başkanları Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak oldu.