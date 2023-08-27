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HDP’li Pervin Buldan 'Mücadelemiz sürecek' diyerek bir kez daha terörist başı Öcalan'a özgürlük istedi

HDP'li Pervin Buldan, partisinin kongresinde yaptığı konuşmada terörist başı Öcalan'a bir kez daha özgürlük istedi. Bebek katilinin özgürlüğü için mücadelelerini sürdüreceklerinin sözünü veren Buldan, "Öcalan'a uygulanan tecrit aynı zamanda barışa, demokrasiye, bu ülkenin geleceğine uygulanan bir tecrittir." dedi.

14:05 . 27/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
HDP'li Pervin Buldan partisinin kongresinde terör propagandası yaparak terörist Öcalan'a özgürlük istedi.

HDP'li Pervin Buldan partisinin kongresinde terör propagandası yaparak terörist Öcalan'a özgürlük istedi.

Terör örgütü PKK ile olan yakın bağı nedeniyle hakkında kapatma davası açılan HDP, olağanüstü kongresini Ankara'da gerçekleştirdi.

Kongrede açıklama yapan HDP'li Pervin Buldan, bir kez daha kapatma davasının ne kadar yerinde olduğunu gözler önüne seren açıklamalarda bulundu.

Terörist başı Öcalan'ın özgürlüğünü isteyen Buldan, bunun için mücadele edeceklerinin sözünü verdi.

Bebek katili Öcalan'ın özgürlüğünü istedi

Buldan, yaptığı konuşmada
"Mutlak tecrit karşısında kararlı bir biçimde mücadeleyi yürüteceğimizin sözünü bir kez daha bu kürsüden vermek istiyorum. İmralı'da Sayın Öcalan'a tecrit uygulayan devlet aklı şunu iyi bilsin ki, çözümün ve barışın yolunu asla tıkayamazsınız ve biz tecridi mücadelemizle mutlaka yıkacağız. Öcalan'a uygulanan tecrit aynı zamanda barışa, demokrasiye, bu ülkenin geleceğine uygulanan bir tecrittir.”
ifadelerini kullandı.


Öte yandan HDP'nin yeni eş başkanları Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak oldu.


#HDP
#Pervin Buldan
#PKK
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