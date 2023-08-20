HDP'li grup terör örgütü üyesini anma töreni düzenledi: Jandarma müdahale etti

Gözaltına alınanlar Yukarı Göklü Jandarma Komutanlığı’na alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Şanlıurfa’da 2016 yılında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezaevinde geçirdiği hastalık nedeniyle yaşamını yitiren Bazo Yılmaz'ın ölüm yıldönümünde anma yapmak isteyen HDP'li bir grup, Yukarı Göklü Asri Mezarlığı’nda toplandı. HDP Şanlıurfa vekili Ömer Öcalan, mezarlık içerisinde konuşma gerçekleştirdiği sırada jandarma ekipleri ile aralarında gerginlik yaşandı. Ekiplerin uyarısına rağmen açıklama devam edince 3 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar Yukarı Göklü Jandarma Komutanlığı’na alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.