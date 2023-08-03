HDP ‘sol’u çıkaracak

Partiye oy verdiği iddia edilen muhafazakar seçmenin ‘sol’ ifadesinden rahatsız olmasından dolayı isim değişikliği için kongre yapılacak. HDP’nin Doğu ve Güney Doğu Anadolu illerindeki oylarının bir bölümü isim benzerliği yüzünden Sol Parti’ye kaymıştı. Bu nedenle de Batman’da vekil kaybına uğrayan HDP’nin, Yeşil Sol Parti ile birleşmesinden sonra partinin adındaki “Sol”un tamamen çıkarılması hatta parti adının tamamen değiştirilmesi de gündemde. Tam adı Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi olan partinin karşılaştığı tepkiler, daha önce HDP Genel Merkezi’ne de rapor edilmişti.