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HDP ‘sol’u çıkaracak

HDP’nin Meclis’teki temsilcisi ‘Yeşil Sol Parti’ ismindeki “Sol” ifadesini çıkarmaya hazırlanıyor.

Uğur Duyan
04:00 . 3/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Partiye oy verdiği iddia edilen muhafazakar seçmenin ‘sol’ ifadesinden rahatsız olmasından dolayı isim değişikliği için kongre yapılacak. HDP’nin Doğu ve Güney Doğu Anadolu illerindeki oylarının bir bölümü isim benzerliği yüzünden Sol Parti’ye kaymıştı. Bu nedenle de Batman’da vekil kaybına uğrayan HDP’nin, Yeşil Sol Parti ile birleşmesinden sonra partinin adındaki “Sol”un tamamen çıkarılması hatta parti adının tamamen değiştirilmesi de gündemde. Tam adı Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi olan partinin karşılaştığı tepkiler, daha önce HDP Genel Merkezi’ne de rapor edilmişti.



#Siyaset
#HDP
#Yeşil Sol Parti
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