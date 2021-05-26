HDP'li Buldan'dan muhalefete çağrı: Yeniden bir araya gelmemiz kaçınılmaz bir mesele haline geldi
Katıldığı bir YouTube canlı yayınında gündeme ilişkin açıklama yapan HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, 2023 yılında yapılacak seçimleri işaret ederek, muhalefet partilerine “Yeniden bir araya gelelim” çağrısı yaptı. Buldan, “Türkiye’nin geleceği açısından, bizim bir araya gelmemiz kaçınılmaz bir mesele haline geldi.” ifadelerini kullandı.
Terör örgütü PKK'nın yayın organlarından Medya Haber TV'ye program konuğu olan HDP’li Pervin Buldan, ittifak ortaklarına 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için çağrı yaptı.
"Yeniden bir araya gelmeliyiz"
Muhalefet partilerinin Türkiye’nin geleceğini düşünüyorsa, yeniden HDP ile bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan Buldan, “Bizim bir araya gelmemiz kaçınılmaz bir mesele haline geldi.” ifadelerini kullandı.
Buldan sözlerinin devamında, “Yeter ki bu meselelerde herkes hem fikir olsun, kararlı ve cesur olsun. Böylesi cesur adımlara ihtiyaç var. Cumhur İttifakı'na karşı bunu bir güç birliğine çevirebilirsek, seçimlerde de başarılı olabiliriz” dedi.