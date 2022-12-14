HDP'li Mithat Sancar TELE 1 katıldığı programda CHP ve İYİ Parti ile 2019 seçimlerinde ittifak içerisinde olduklarını belirtti. Sancar aynı zamanda büyükşehirlerde HDP'nin desteği ile seçimin kazanıldığını söyledi.

'HERKES BİLİYOR'

HDP'li Sancar seçimlere yönelik, "2019 seçimlerinde bir politika belirledik. Hiç pazarlık, müzakere, bize burası verilsin gibi bir görüşme yapmadık. Kendimiz bir politika belirledik. Bu iktidarı durdurmak için kürt şehirlerinde kayyumların hepsini göndereceğiz. Batı da aday çıkarmayacağız. Demokrasiden yana adaylara destek vereceğiz. Herkes biliyor ki, o seçimler bizim verdiğimiz destekle kazanıldı. Bazen orada da kafa karışıklığı yaratılıyor. Allah'ınızı severseniz İstanbul seçimlerinde bizim İstanbul'daki oy oranımız Türkiye ortalamasının üstündedir. Yüzde on altılardadır. Bizim İstanbul seçimlerinin kazanılmasında desteğimiz, bu politikamız sadece o değil bütün büyükşehir belediyelerinde böyle oldu." ifadelerini kullandı.

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OYNAT 00:57 HDP'li Sancar CHP ile ittifak içerisinde olduklarını belirtti: Herkes biliyor büyükşehirlerde bizim desteğimizle seçim kazanıldı HDP'li Mithat Sancar katıldığı canlı yayında, 2019 seçimlerinde CHP ve İYİ Parti ile ittifak içerisinde hareket ettiklerini belirtti. Sancar, 'Herkes biliyor ki, o seçimler bizim verdiğimiz destekle kazanıldı. Bazen orada da kafa karışıklığı yaratılıyor. Allah'ınızı severseniz İstanbul seçimlerinde bizim İstanbul'daki oy oranımız Türkiye ortalamasının üstündedir. Yüzde on altılardadır. Bizim İstanbul seçimlerinin kazanılmasında desteğimiz, bu politikamız sadece o değil bütün büyükşehir belediyelerinde böyle oldu.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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