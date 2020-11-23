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POLİTİKA

HDP'li Sancar'dan Millet İttifakı'na çağrı: Anayasa konusunda cesur olalım

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, anayasa görüşmeleri iddialarına ilişkin “İddia edildiği gibi bir toplantı yok” açıklamasında bulundu. Muhalefetin bir araya gelip anayasa tartışmasının çok normal olduğunu söyleyen Sancar, Millet İttifakı üyelerine, “Yeni anayasa çalışmaları konusunda cesur olalım” çağrısında bulundu.

Haber Merkezi Diğer
HDP Eş Başkanı Mithat Sancar
HDP Eş Başkanı Mithat Sancar

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, TELE1 yayınında CHP, İYİ Parti, SP ve HDP’nin, anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu öncülüğünde hazırladığı iddia edilen anayasa taslağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Sancar, dört partinin ortak anayasa hazırlamasına ilişkin sorulan soruya "İddia edildiği gibi bir toplantı yok" cevabını verdi.

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"Yeni anayasa çalışmaları konusunda cesur olalım"

"Muhalefetin bir araya gelip anayasa tartışmasından daha meşru bir şey yoktur" diyen Sancar, muhalefet partilerine de çağrıda bulunarak "Demokratik olgunluk örneği sayılması gereken bir anayasa çalışmasını karalamak ucuz bir senaryodur. Bu tür spekülasyonların amacı muhalefetin demokratik arayışlarını karalamaktır. Bunlara prim vermeyelim. Yeni anayasa çalışmaları konusunda cesur olalım" ifadelerini kullandı.

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